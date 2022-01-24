الإثنين 24 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

يصل إلى الصقيع.. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

طقس
طقس

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بيانًا أشارت فيه إلى حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وقالت إن آخر خرائط توزيعات الضغط الجوي تشير إلى حدوث مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة تشهده كافة أنحاء البلاد، وهناك أجواء شديدة البرودة على كافة الأنحاء بسبب مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى على إثر تبريد كبير في طبقات الجو العليا ونشاط للرياح الشمالية على كافة الأنحاء لتزيد من الشعور ببرودة الطقس.

كما تتكاثر السحب لتقلل من ساعات سطوع الشمس خلال ساعات النهار؛ وتزيد من فرص سقوط الأمطار على كافة الأنحاء في المناطق الشمالية.

ومن المتوقع استمرار سقوط الأمطار على كافة السواحل الشمالية من السلوم غربًا وحتى رفح شرقًا  متوسطة الشدة غالبًا وفرص لتساقط زخات خفيفة غير مؤثرة على مناطق متفرقة من الوجه البحري. 

هذا ومن المتوقع ان يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة على المناطق الداخلية من الجمهورية 
ليسود نهارًا طقس شتوي شديد البرودة على السواحل الشمالية وبارد إلى شديد البرودة على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وطقس بارد على شمال ووسط الصعيد مائل للبرودة على جنوب الصعيد والبحر الأحمر وطقس لطيف على مثلث حلايب وشلاتين، وبالنسبة لسيناء فالطقس شديد البرودة هناك عدا اقصى الجنوب عند المناطق القريبة من البحر الأحمر.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة لمدة 72 ساعة قادمة وهي كالتالي:

حالة الطقس يوم الإثنين 24 يناير 2022

القاهرة الكبرى: العظمى 13 والصغرى 6.
الوجه البحري: العظمى 12 والصغرى 5.
السواحل الشمالية الغربية: العظمى  13 والصغرى 9.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 9 والصغرى 3.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 10 والصغرى 5.
شمال الصعيد: العظمى 15 والصغرى 6.
جنوب الصعيد: العظمى 15 والصغرى 6.

حالة الطقس الثلاثاء 25 يناير 2022
القاهرة الكبرى: العظمى 13 والصغرى 6.
الوجه البحري: العظمى 13 والصغرى 6.
السواحل الشمالية الغربية: العظمى 15 والصغرى 10.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 15 والصغرى 6.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 14 والصغرى 5.
شمال الصعيد: العظمى 15 والصغرى 9.
جنوب الصعيد: العظمى 15 والصغرى 8.

حالة الطقس يوم الأربعاء 26 يناير 2022
القاهرة الكبرى: العظمى 12 والصغرى 5.
الوجه البحري: العظمى 11 والصغرى 6.
السواحل الشمالية الغربية: العظمى 14 والصغرى 9.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 10 والصغرى 5.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 11 والصغرى 3.
شمال الصعيد: العظمى 13 والصغرى 7.
جنوب الصعيد: العظمى 13 والصغرى 7.

ارصاد البحر الاحمر سحب درجات الحرارة الطقس الشمس درجات الحرارة حالة الطقس

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وائل لطفي

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