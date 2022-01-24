الإثنين 24 يناير 2022
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مصر

القوى العاملة: تعيين 5117 شابًا واستخراج 3521 شهادة قياس مستوى المهارة بالجيزة

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة بتعيين 5117 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما تم تسجيل 13713 راغب عمل، وتوفير 120  فرصة عمل.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن المديرية قامت  باستخراج 1763 شهادة قياس مستوى المهارة و1728 رخصة مزاولة المهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المتدرجين 202 متدرج  في منشأتين من منشآت القطاع الخاص.

تلقى الوزير، تقريراً بذلك من محمد عيسى مدير المديرية  بإنجازاتها عن شهر ديسمبر الماضي،  أشار فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 64 منشأة، وعمل 14 حملة عادية ونوعية، وإعادة التفتيش 120 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 46 محضراً، وعمل 37 ندوة توعية للعاملين، ومنح 5 تراخيص لمنشآت، وبحث شكوتين.

أما عن مجال التفتيش العمالي، فقد تم التفتيش على 221 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر التفتيش عن تحرير 252 محضراً عمالياً، وبحث 89 شكوى. 

وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلين، قامت المديرية بعمل بوليصة تأمين على الحياة لـ8415 عاملًا من المسجلين بالمديرية، وعمل خدمات صحية لـ10 عمال من المسجلين.

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية باستخراج 35 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة، وتجديد 12 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

أما عن مجال رعاية القوى العاملة وبحث الشكاوى، فقد تلقت المديرية 746 شكوى عمالية (فصل - مطالب)، تم تسوية 41 شكوى منها ودياً، وإحالة 148 شكوى للمحكمة العمالية، و52 أحيلت لجهات أخرى، و11 شكوى أحيلت لمكتب التفتيش، وحفظ 134 شكوى، و370  ما زالت تحت البحث والدراسة.  

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