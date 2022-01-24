الإثنين 24 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة كورية تُبرز توقيع القاهرة وسيول مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الآثار

تحقيقات ميدانية في
تحقيقات ميدانية في موقع معبد الرامسيوم بالأقصر

ثمنت صحيفة "ذا كوريا هيرالد" الكورية الجنوبية، توقيع القاهرة وسيول مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الآثار والمتاحف، ويشمل ذلك المشاركة في أعمال ترميم الصرح الأول بمعبد الرامسيوم بالبر الغربي في مدينة الأقصر. 

وعبر كيم هيون مو، رئيس هيئة التراث الثقافي بكوريا الجنوبية، عن سعادته بالتعاون المثمر بين بلاده ومصر، وتطلعه إلى البدء فى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم التى وقعها مع أمين عام المجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري بشأن القطع الأثرية والثقافية للبلدين،فى إطار الزيارة الرسمية لرئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن لمصر لإجراء محادثات قمة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي. 

ولفتت الصحيفة إلى أنه بجانب مشاركة الجانب الكورى  فى الحفائر المصرية ومشروعات الترميم بمعبد الرامسيوم بالأقصر، طُلب من هيئة التراث الثقافي بكوريا الجنوبية أيضا المساعدة البحثية حول الآثار المكتشفة لمعبد تحتمس الرابع. 

وأضافت أن اتفاقية التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية تشتمل أيضًا على مشروع لتسجيل القطع الأثرية التي تمتلكها 6 متاحف ومعاهد بحثية في مصر، بما فيها المتحف المصري والمتحف القبطي ومتحف الفن الإسلامي، باستخدام التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الرقمية فى مجالات العمل الأثرى والمتحفى لبناء قاعدة بيانات بحثية، والإسهام فى تأسيس سياسات الحفظ المستدام للممتلكات الثقافية، ودعم التعاون فى مجالات الآثار والمتاحف.

وأوضحت أنه من المقرر أن تنفذ الحكومة الكورية الجنوبية أعمال ترميم الصرح الأول بمعبد الرامسيوم بالأقصر في مصر اعتبارًا من العام المقبل. 

وأشارت إلى أن الجانبان اتفقا على تعزيز التعاون في المشاريع المتعلقة بإدارة التراث الثقافي بتنويع المساعدة الإنمائية الرسمية للتراث الثقافي وتبادل الخبرات في هذا المجال. 

ونقلت الصحيفة عن مسؤول من هيئة التراث الثقافي بكوريا الجنوبية، قوله أنه "مع طلب مصر الأولي لتوقيع اتفاقية بشأن حماية الممتلكات الثقافية والمحافظة عليها العام الماضي ، أصبح تعاوننا يؤتي ثماره بعد هذه الاتفاقية والتحقيقات الميدانية الأخيرة ذات الصلة".

 

صحيفة ذا كوريا هيرالد مذكرة تفاهم الاثار المتاحف معبد الرامسيوم المجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيرى الرئيس عبد الفتاح السيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيد الشرطة.. ذكرى وطنية مصرية

الأكثر قراءة

أول رد من منى زكى بعد الهجوم عليها بسبب فيلم «أصحاب ولا أعز»

الصحة تكشف إجراءات حماية المخالطين من الإصابة بفيروس كورونا

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 24-1-2022

الصين تنفّذ ثاني أكبر عملية توغل في منطقة الدفاع الجوي التايوانية

«الصحة» تُغلق 1422 منشأة طبية خاصة خلال 11 يومًا

«الداخلية» تكشف ملابسات طعن أحد الأشخاص لنفسه بسلاح أبيض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"بوتين" ذئب يقود القطيع و"بايدن" لن يخوض الحرب في أوكرانيا

محمود خليل

نحل «الفتاوى الدينية».. وعسل «الإصلاح الزراعى»

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد نجم

هل زاد صافى دخلك مقارنة بـ2014 أم تراجع؟

محمد العسيري

على حَسبْ الريح.. ما يودى

ماجد حبته

قها وإدفينا.. ضياع وعودة

بسنت حسن

الفقر و الحجاب

د. منى حلمى

الدولة المدنية والفتوى الشرعية

صور

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

محطة تل أبيب

المزيد

«لابيد»: صفقة شراء الغواصات أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل

«الخارجية الفلسطينية»: جرائم الإحتلال تخريب متعمد للجهود الأمريكية

الحكومة الإسرائيلية تقر تشكيل لجنة تحقيق فى قضية الغواصات