صحيفة كورية تُبرز توقيع القاهرة وسيول مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الآثار

ثمنت صحيفة "ذا كوريا هيرالد" الكورية الجنوبية، توقيع القاهرة وسيول مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الآثار والمتاحف، ويشمل ذلك المشاركة في أعمال ترميم الصرح الأول بمعبد الرامسيوم بالبر الغربي في مدينة الأقصر.

وعبر كيم هيون مو، رئيس هيئة التراث الثقافي بكوريا الجنوبية، عن سعادته بالتعاون المثمر بين بلاده ومصر، وتطلعه إلى البدء فى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم التى وقعها مع أمين عام المجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري بشأن القطع الأثرية والثقافية للبلدين،فى إطار الزيارة الرسمية لرئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن لمصر لإجراء محادثات قمة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي.

ولفتت الصحيفة إلى أنه بجانب مشاركة الجانب الكورى فى الحفائر المصرية ومشروعات الترميم بمعبد الرامسيوم بالأقصر، طُلب من هيئة التراث الثقافي بكوريا الجنوبية أيضا المساعدة البحثية حول الآثار المكتشفة لمعبد تحتمس الرابع.

وأضافت أن اتفاقية التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية تشتمل أيضًا على مشروع لتسجيل القطع الأثرية التي تمتلكها 6 متاحف ومعاهد بحثية في مصر، بما فيها المتحف المصري والمتحف القبطي ومتحف الفن الإسلامي، باستخدام التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الرقمية فى مجالات العمل الأثرى والمتحفى لبناء قاعدة بيانات بحثية، والإسهام فى تأسيس سياسات الحفظ المستدام للممتلكات الثقافية، ودعم التعاون فى مجالات الآثار والمتاحف.

وأوضحت أنه من المقرر أن تنفذ الحكومة الكورية الجنوبية أعمال ترميم الصرح الأول بمعبد الرامسيوم بالأقصر في مصر اعتبارًا من العام المقبل.

وأشارت إلى أن الجانبان اتفقا على تعزيز التعاون في المشاريع المتعلقة بإدارة التراث الثقافي بتنويع المساعدة الإنمائية الرسمية للتراث الثقافي وتبادل الخبرات في هذا المجال.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول من هيئة التراث الثقافي بكوريا الجنوبية، قوله أنه "مع طلب مصر الأولي لتوقيع اتفاقية بشأن حماية الممتلكات الثقافية والمحافظة عليها العام الماضي ، أصبح تعاوننا يؤتي ثماره بعد هذه الاتفاقية والتحقيقات الميدانية الأخيرة ذات الصلة".