الإثنين 24 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تنفّذ ثاني أكبر عملية توغل في منطقة الدفاع الجوي التايوانية

طائرات حربية صينية
طائرات حربية صينية

نفذت طائرات حربية صينية 39 توغلًا في منطقة الدفاع الجوي التايوانية الإثنين، على ما أعلنت حكومة الجزيرة، في ثاني أكبر عملية توغل يومي تسجّل حتى اللحظة.

وتعيش تايوان تحت تهديد دائم من احتمال تعرّضها للغزو من قبل الصين، التي تعتبر الجزيرة ذات الحكم الذاتي الديمقراطي جزءًا من أراضيها وتصر على وجوب استعادتها، بالقوة إذا لزم الأمر.

وازدادت عمليات التوغل الصينية بشكل كبير في الربع الأخير من العام 2021 في منطقة "تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي التايوانية (أديز)"، إذ تمّت أكبر عملية توغل يومية في الرابع من أكتوبر، عندما دخلت 56 مقاتلة صينية المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان في وقت متأخر الأحد إن 39 طائرة صينية دخلت منطقة تمييز الهوية لتايوان، ثاني أكبر عدد من التوغلات على الإطلاق، وهو رقم يتساوى مع ذاك المسجّل في الثاني من أكتوبر العام الماضي.

وأكدت أنها نشرت طائراتها لبث التحذيرات الأحد واستخدمت أنظمة الدفاع الصاروخي لتعقّب الطائرات التي دخلت منطقتها.

ومن بين الطائرات المشاركة في هذه العملية 24 مقاتلة من طراز "جاي-16" و10 مقاتلات من طراز "جاي-10" إضافة إلى قاذفة "إتش-6" ذات القدرة النووية.

وما يزال سبب إطلاق الصين عملية بهذا الحجم غير واضح.

لكن التوغلات تأتي على وقع تدريبات عسكرية بحرية أميركية-يابانية في بحر الفيليبين، وهي منطقة تشمل مسطحات مائية شرق تايوان.

وشاركت عشر سفن تابعة للبحرية الأميركية بينها حاملتا الطائرات "يو إس إس كارل فينسن" و"يو إس إس أبراهام لينكلن"، في التدريبات مع اليابان التي جرت من 17 وحتى 22 يناير "للردع والاستجابة بشكل فاعل".

وبدأت وزارة الدفاع التايوانية الإعلان عن توغلات الطائرات الحربية الصينية في "أديز" في سبتمبر 2020.

الصين الدفاع الجوي تايوان تايبيه

رئيس التحرير

وائل لطفي

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