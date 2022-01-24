الإثنين 24 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل تعليم مطروح يتفقد انتظام مبادرة المراجعة النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية

جولة وكيل تعليم مطروح
جولة وكيل تعليم مطروح

تفقد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، يرافقه إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام، اليوم الإثنين، انتظام فعاليات مبادرة المراجعة النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية والتي تأتي بالتعاون مع حزب مستقبل وطن وذلك بالقاعة الكبري في مركز إعلام مطروح وسط حضور حاشد وتركيز كبير من الطلاب.

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جولة وكيل تعليم مطروح 

ووجه وكيل تعليم مطروح للطلاب بضرورة الجد والاجتهاد، فى تحصيل العلم من أجل تحقيق أعلى استفادة من محاضرات المراجعة النهائية قبل أداء الامتحانات، مشددًا على ضرورة الالتزام والانضباط داخل القاعة المخصصة مع التحلى بالهدوء والجدية والتركيز والالتزام.

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جولة وكيل تعليم مطروح 

وأشار وكيل تعليم مطروح إلى حرص تعليم مطروح على تنظيم القوافل  التعليمية أسبوعيًا  بجميع الإدارات التعليمية مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة لرفع المستوى التعليمى في سبيل تحقيق نتائج متميزة مؤكدا أن تعليم مطروح يهدف في المرحلة المقبلة لتقديم منتج تعليمى إيجابي  متطور يستفيد منه الطلاب وتخفيفًا عن كاهل أولياء الأمور وبما يساهم فى تحقيق نتائج متميزة على مستوى الجمهورية.

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جولة وكيل تعليم مطروح 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لتوفير المناخ التربوي المناسب وتقديم خدمة تعليمية متميزة قبل انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية وتيسيرًا على أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور.

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جولة وكيل تعليم مطروح 

وكان قد قام عمرو شحاته وكيل تعليم مطروح  يرافقه إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام وسليمان مسلم مدير إدارة سيوة التعليمية بجولة تفقدية لمتابعة سير اللجان الامتحانية بمدارس سيوة. 

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جولة وكيل تعليم مطروح 

بدأ وكيل تعليم مطروح متابعته  للمدرسة الثانوية المشتركة والتي أدى فيها طلاب و طالبات الصف الأول الثانوي الامتحان في مادة اللغة العربية حيث اطمأن من الطلاب على وضوح الورقة الامتحانية ومطابقتها لما تم دراسته طوال الفصل الدراسي الأول واستلام الطلاب لورقة المفاهيم. 

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جولة وكيل تعليم مطروح 

جولة وكيل تعليم مطروح
جولة وكيل تعليم مطروح
جولة وكيل تعليم مطروح
جولة وكيل تعليم مطروح
جولة وكيل تعليم مطروح
جولة وكيل تعليم مطروح
محافظ مطروح المراجعة النهائية التعليم العام الشهادتين الإعدادية والثانوية مطروح

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