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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 24-1-2022

سعر صرف الدولار مقابل
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك الحكومية والاستثمارية استقرارًا ملحوظًا خلال فترة التعاملات، اليوم الإثنين، حيث بلغ 15,72 جنيه، فى ظل متابعة البنك المركزي المصري لمعدلات أسعار الصرف خلال الفترة الحالية لاستقرار السوق المصرفية، وسط توقعات باستمرار أداء الجنيه القوى أمام الدولار.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم

بالإضافة إلى ما سبق، أظهرت بيانات شاشات التداول استمرار معدلات السحب الطبيعية على العملات الأجنبية، مما ساهم في استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في جميع فروع البنوك الحكومية والاستثمارية بجميع المحافظات، خاصة مع توفير الكميات المطلوبة لجميع العملاء يومياً من الدولار.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

فى السياق، استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه، اليوم الإثنين، عند مستوى 15,65 جنيه للشراء و15,76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال فترة التعاملات.


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

كما شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري استقرارا عند مستوى 15,65 جنيه للشراء، بينما بلغ  15,76 جنيه للبيع خلال التعاملات اليوم.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

وكشفت شاشات التداول في فروع بنك مصر، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي 15,66 جنيه للشراء بينما سجل 15,76 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة 

وأيضا أظهر تداول العملات الأجنبية، استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15,66 جنيه للشراء، بينما سجل 15,76 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

كما كشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15,66 جنيه للشراء 15,75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كذلك بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري، 15,66 جنيه للشراء بينما سجل 15,75 جنيه للبيع اليوم.

 

سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي

وأيضا هيمن الاستقرار على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15,65 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.


سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عوده

كما شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15,66 جنيه للشراء 15,75 جنيه للبيع خلال التعاملات.

 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك بلوم

فى النهاية، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء  عند 15,66 جنيه بينما البيع عند 15,76 جنيه، في بنك بلوم خلال فترة التعاملات.

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