الإثنين 24 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قيود أكثر صرامة تدخل حيز التفيذ على غير المطعمين فى فرنسا

كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا

دخلت قيود أكثر صرامة حيز التنفيذ اليوم الاثنين على الأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم ضد كوفيد19- في فرنسا، وسط زيادة متسارعة في معدل الاصابات.
 

ولم يعد بإمكان الأشخاص غير المطعمين ارتياد المطاعم والحانات والمعاهد الثقافية أو حضور الأحداث الرياضية أو ركوب القطارات لمسافات بعيدة.
 

وتاتي تلك الخطوة مع إدخال فرنسا الجواز الصحي حيث سيتوجب على حامليه إظهاره كدليل على تلقيهم التطعيم او تعافيهم من الإصابة من اجل المشاركة في الحياة العامة، ولم يعد كافيا تقديم نتيجة فحص سلبية ضد فيروس كورونا.
 

ويأمل المسؤولون الفرنسيون أن تساعد هذه الإجراءات في الحد من انتشار فيروس كورونا، مع تزايد اعداد المصابين.
 

وسجلت فرنسا مؤخرا 3300 حالة لكل 100 ألف نسمة على مدار 7 أيام.وقال مسؤولون أنه تم تسجيل 390 ألف حالة إصابة جديدة يوم السبت.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

 

فرنسا على فرن ألم كوفيد19 أكثر صرامة كوفيد19- كوفيد قيود

رئيس التحرير

وائل لطفي

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