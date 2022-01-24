ثلاثة أرقام مزدوجة من جيمى باتلر تقود هيت لهزيمة ليكرز

سجل جيمي باتلر 20 نقطة واستحوذ على عشر كرة مرتدة ومرر 12 كرة حاسمة لزملائه، ليقود أصحاب الأرض ميامي هيت للفوز 113-107 على المتعثر لوس انجليس ليكرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.



وقلص ليكرز، الذي تأخر بفارق 26 نقطة في الربع الثاني، الفارق إلى 111-107 قبل 1:07 دقيقة على النهاية. لكن تمريرة سيئة من تالين هورتون-تاكر قبل سبع ثوان على النهاية منحت كاليب مارتن الفرصةل إنهاء اخر محاولة لليكرز.



وقاد دنكان روبنسون ميامي للفوز عندما سجل 25 نقطة بينها ست محاولات ناجحة بين 11 من خارج القوس ليتحسن سجل هيت على ملعبه إلى 16 انتصارا مقابل خمس هزائم ليحقق أفضل سجل لفريق في القسم الشرقي على ملعبه.



أما بالنسبة لباتلر، فحقق خلال المباراة ثلاثة أرقام مزدوجة للمرة العاشرة في مسيرته مع هيت ليحطم الرقم السابق الذي سجله ليبرون جيمس الذي قاد ميامي إلى لقب الدوري في 2012 و2013.



وفي المقابل سجل جيمس 33 نقطة مع ليكرز وهي الأعلى في المباراة واستحوذ على 11 كرة مرتدة ومرر أربع كرات حاسمة إلى زملائه. وقد سجل 26 نقطة على الأقل في 17 مباراة متتالية.



وأضاف راسل وستبروك 24 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة ومرر تسع كرات حاسمة لزملائه في ليكرز لكنه لم يسجل من ثلاث محاولات من خارج القوس ولم يسجل تريفور أريزا، الذي بدأ المباراة مع ليكرز، أي نقطة من خمس محاولات على السلة.



وسجل ليكرز 11 بين 40 محاولة من خارج القوس بنسبة بلغت 27.5 بالمئة وفي المقابل أحرز هيت 15 بين 33 من نفس المسافة بنسبة بلغت 45.5 بالمئة.