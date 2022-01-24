الإثنين 24 يناير 2022
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مصر

«الصحة»: إصدار برتوكول جديد لعلاج مصابى كورونا نهاية الشهر الجارى

خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار

أكد مصدر باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن اللجنة بصدد إصدار برتوكول جديد نهاية الشهر الجاري يتضمن الأدوية الجديدة التي ستحصل عليها مصر من الخارج لعلاج مصابي فيروس كورونا، بالإضافة إلى تحديث البرتوكولات الأخرى الخاصة بالعزل المنزلي للحالات البسيطة والمتوسطة.

وأوضح المصدر لـ"لدستور"، أنه من المتوقع أن  تصل أولى جرعات الأدوية التي تعالج مصابي كورونا خلال أيام، لافتًا إلى أنها تستخدم في علاج المصابين خلال أول 5 أيام من الإصابة بالفيروس. 

وأشار المصدر إلى أنه من الضروري المحافظة على اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والحد من الأعراض المصاحبة للإصابة، وارتداء الكمامات، وتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 1209 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 343971 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 1603 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار "عبد الغفار" إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 410098 من ضمنهم 343971 حالة تم شفاؤها، و 22368 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
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وزارة الصحة والسكان أدوية كورونا دواء كورونا

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