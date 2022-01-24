رئيس الوزراء الباكستانى: نواجه تضخمًا هائلًا ولكنه ظاهرة عالمية

أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أن بلاده تواجه مشكلة ارتفاع معدل التضخم بصورة هائلة، ولكنه أوضح أن هذا التضخم يرتبط بالتضخم في العالم الذي أصبح ظاهرة عالمية.



وقال خان، حسبما نقلت صحيفة "داون" الباكستانية: "إن شعب باكستان يواجه تضخمًا هائلًا، حيث ارتفعت أسعار السلع والوقود في البلاد، وإنني أؤكد أن مشكلة التضخم هي المشكلة الوحيدة التي تؤرقني".



وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني: "أن مشكلة التضخم الراهنة أصبحت ظاهرة عالمية، ويجب الأخذ في الاعتبار أنه عندما تولت حكومتنا السلطة، فإنها واجهت عجزا ضخما في الحسابات أدى إلى زيادة أسعار الواردات".



وأشار إلى أن هناك العديد من الدول التي تواجه حاليًا مشكلة نقص التموين بسبب تداعيات تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مثل الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية، وأن هذه الدول تواجه ارتفاعا قياسيا في معدل التضخم.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.