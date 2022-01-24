الإثنين 24 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

القبض على شخص انتحل صفة طبيب لعلاج الإدمان بالدقهلية

مصحه غير مرخصه
مصحه غير مرخصه

أعلن الدكتور أيمن مختار  محافظ الدقهلية أنه بالتعاون والتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية، ومع اللواء سيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، قامت اللجنة الدائمة للتفتيش الدوري على منشآت الجيم والصالات الرياضية وما يسمى بمراكز العلاج الطبيعي والعلاج النفسي وخدمات الصيدلة بالمرور على عدد من منشآت الخدمة بمدينة السنبلاوين للتأكد من عدم تقديم خدمات طبية وعلاجية دون الحصول علي التراخيص اللازمة والتأكد من التأهيل للعاملين بها حرصًا على صحة وحياة المواطنين.

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مصحه غير مرخصه

وأوضح التقرير الذي عرضته الدكتورة هبة الشريف مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية وبإشراف  الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أنه تم ضبط إحدى المنازل مكون من 3 طوابق ويضم كل دور شقتين مساحة الشقة 60 متر يتم إدارته بدون تراخيص لعلاج الإدمان تحت مسمى "مركز انجاز للطب النفسي وعلاج الإدمان" يعمل بالمخالفة للقانون ويديره أحد الأشخاص يدعى “م.ي.ش”، منتحلًا صفة طبيب وتم على الفور تحرير المحاضر اللازمة بكافة المخالفات وتم إلقاء القبض علي المدير الفني للمركز  “م.ف.ج” وتم اصطحابه لمركز الشرطة لإجراء التحقيقات اللازمة وتم علي الفور تفريغ  المركز من أكثر من 100 مواطن كانوا يقيمون بالمركز تحت دعوى تلقي العلاج وتم غلقه وتشميعه بمعرفة اللجنة.

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مصحه غير مرخصه

وأكد "مختار" أننا جميعًا كتنفيذيين مسئولين مسئولية كاملة عن أي نوع من الخدمات تقدم للمواطنين من أي رافد من روافد الخدمة بنطاق المحافظة ولابد أن تكون  كافة أماكن الخدمات مستوفاة للشروط التي تقرها القوانين والقواعد المنظمة للعمل كل في مجاله وخاصة الخدمات الطبية والصيدلية ومراكز العلاج الطبيعي والنفسي حرصًا على صحة وحياة المواطنين بنطاق المحافظة.

أيمن مختار محافظ الدقهلية هيئة الرقابة اللواء سيد سلطان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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