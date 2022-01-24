الإثنين 24 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

غرفة السياحة تطالب الشركات بادراج فنادق السعودية على البوابة المصرية للعمرة

رحلات العمرة
رحلات العمرة

قالت غرفة شركات السياحة إنه يجب علي الشركات السياحية العاملة في موسم العمرة المقبل ضرورة إخطار الفنادق التي تنوي تسكين معتمريها بها سواء فى مكة المكرمة او المدينة المنورة ان يتم اضافتهم على البوابة المصرية.

 

وطالبت شركات السياحة في منشور تم تعميمه على جموع الشركات بضروة دخول الفنادق المتعاقدين معها بالمملكة العربية السعودية علي البوابة المصرية للعمرة عبر الرابط التالي: https://hotels.egyptumrah.com، ومن ثم الضغط علي (تسجيل حساب جديد)  والقيام بتحديث بياناتهم وفقاً لاخر المستجدات التي حدثت خلال الفترة الأخيرة بالأراضي السعودية وإرفاق المستندات المطلوبة منهم علي البوابة.

 

وأشارت الغرفة إلى أنة في إطار الحرص علي إنجاح موسم العمرة الجاري فإنها تؤكد للشركات بأنه بدون هذا التحديث لن تتمكن الشركة المصرية من إختيار الفندق الذي ترغب فيه علي البوابة المصرية للعمرة أثناء إنشاء البرنامج لاستخراج الباركود التنظيمي للمعتمرين.

 

يشار الى ان بوابة المصرية للعمرة، هى المنصة الرئيسية التى تم العمل من خلالها خلال موسم العمرة المقبل، كما  تم ربط البوابة إلكترونيًا مع كافة  الجهات المعنية بنشـاط الســياحة الدينيــة داخل الدولة  كوزارة الخارجيــة، ووزارة الداخليــة ووزارة الطيــران المدنــي.

 

كما تم ربـط البوابـة إلكترونيـا مـع عناصـر تنفيـذ رحلات  العمرة من شركات الطيران سواء  الحكومي اوالخاص، والمنصات السعودية الإلكترونية ال تى تم استحدثها مؤخرا ، وشـركات خدمـات لتوفيـر مسـحة تحليـل فيـروس كورونـا المعروفة بـ(البي سي أر) بالإضافة لربطها مع البنــك المركــزي المصــري والبنــوك الخاصــة والحكوميـة لإجـراء التحويـلات البنكيـة الخاصة بتنفيذ شركات السياحة لرحلات العمرة مع الجانب السعودى .

 

ويأتي قرار إنشاء هذه البوابة من منطلق حرص الدولة المصرية على مواكبة التطور التكنولوجي في قطاع السياحة الذي يعد الآن عنصرا مهما في كافة المجالات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وهو ما يتسق مع محور الإصلاح المؤسسي ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.

غرفة شركات السياحة شركات السياحة موسم العمرة مكة المكرمة المدينة المنورة

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وائل لطفي

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