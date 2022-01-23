الأحد 23 يناير 2022
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فن

«والنعمة لتاكل الجو».. محمود عبد المغني يحتفل بعيد ميلاد ابنته مريم (صور)

مريم و والدها الفنان
مريم و والدها الفنان محمود عبد المغنى

نشر الفنان محمود عبد المغني، عدة صور لإبنته “مريم”، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.    

مريم هي الإبنة الوسطى لعبد المغني بعد نجله الأول “عمر، 14 عامًا”، و“آدم”. 

عبدالمغني احتفل بنجلته علي طريقته وبشكل كوميدي حيث نشر لها عدة صور وعلق عليها قائلًا :"أنا لما حبيبتى هتكبر والنعمة لتاكل الجو في جمال كدة الله اكبر.. كل سنة وانتى طيبة يا مريومة يا طيبة".

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مريم و والدها الفنان محمود عبد المغنى 

وتعاقد الفنان محمود عبد المغني، على مسلسل "الرواية"، الذي يضم مجموعة كبيرة من النجوم، وتدور أحداث المسلسل حول جريمة قتل داخل عرض مسرحي وتبدأ رحلة البحث عن القاتل في إطار درامي مليء بالمغامرة والإثارة والتشويق.

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مريم 

ويجسد "مغني" شخصية صبري الدقاق، الذي يعمل مخرج داخل العرض المسرحي، وتتسم الشخصية بتفاصيل كثيرة تقدم لأول مرة، وفي سياق متصل جاري حالياً التعاقد مع باقي أبطال المسلسل. مسلسل "الرواية" تأليف شادي محسن وأمير شوقي، إنتاج كل من شركة "ديفرنت آرت"و"برو ميوزك ستديو"، منتج فني مصطفى يوري، مدير تصوير يوسف البارود، ستايلست منى عبدالسلام، مهندس ديكور محمد مصطفى، إخراج أمير شوقي.

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مريم و والدها الفنان محمود عبد المغنى 

كما انتهى الفنان محمود عبد المغني من تصوير مشاهده بالكامل ضمن أحداث فيلم "شمس" والمقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة، ولم يستقر صناعه على موعد بعينه لطرحه بالسينمات.

فيلم "شمس" من بطولة عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني وخالد الصاوي وهدى الأتربي ومحمد سليمان وعلاء مرسي، إخراج معوض إسماعيل ومعالجة درامية طلال الطريفي سيناريو فواز الخريشي ورؤية فنية للحوار محمد القوشتي.

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