خطاب مهم من التعليم بشأن محذوفات مادة علم النفس والاجتماع

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً مهما لمديريات التربية والتعليم، بشأن المحذوفات الخاصة بالمدارس التي بها طلاب مدمجين لمادة علم النفس والاجتماع للصف الثالث الثانوي للعام الدراسي ۲۰۲۲/۲۰٢١.

وجاء نص الخطاب كالتالي:

المحذوفات الخاصة بالمدارس التي بها طلاب مدمجين لمادة علم النفس والاجتماع للصف الثالث الثانوي للعام الدراسي ۲۰۲۲/۲۰٢١.

أولا:- علم النفس :

- القوانين الخاصة بنظرية التعلم الشرطي الكلاسيكي (ص۱۲).

- قوانين نظرية المحاولة والخطأ(ص١٣-١٤).

- قوانين نظرية تجهيز ومعالجة المعلومات (ص ۱۷-۱۸).

- الذكاء البصري المكاني ،والذكاء الجسمي الحركي (ص۷-۸). مفهوم الشخصية كتنظيم داخلي وسيط بين المثير والاستجابة وما يتضمنه هذا التعريف (ص٥١-٥٢). الشخصية الهستيرية (ص 54)، الشخصية السيكوباتية (ص55). الحيل الدفاعية (الازاحة - التقمص- النكوص ص 69).

ثانيا:- علم الاجتماع:

فصل الأول النظرية الاجتماعية (بناءها ووظائفها ص ٧٥-٧٧). علاقة علم الاجتماع بالأنثروبولوجيا (ص۹۰).

أدى طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم ٣ امتحانات في اول ايام امتحانات نصف العام، بأداء امتحان مادة اللغة العربية، وامتحان تطبيقات الرياضيات لطلاب شعبة علمي رياضة، وامتحان الجغرافيا للشعبة الأدبية .

وتعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي ورقيا، ويجوز أن تكون الإجابة بنفس ورقة الأسئلة أو تكون الإجابة بورقة منفصلة عن ورقة الإسئلة أيهما نسب للمدرسة.

وتعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي بنظام الكتاب المفتوح، لذا سيتم تزويد كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي كبديل عن اصطحاب الكتاب المدرسي الورقي.

وتتولى كل مدرسة وضع أسئلة امتحانات الهوية القومية (اللغة العربية - الدراسات الاجتماعية- التربية الدينية - التربية الوطنية) لطلاب المدارس الدولية بالمدرسة تحت إشراف الإدارة التعليمية وتعتمد نتائج الطلاب من الإدارة التعليمية.