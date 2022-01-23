الأحد 23 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

سنودس النيل الإنجيلي يقيم مهرجان سلام للأفلام القصيرة

أندريه زكي
أندريه زكي

يقيم بيت السلام بالعجمي، برعاية سنودس النيل الإنجيلي مهرجان "سلام" للأفلام القصيرة الذي تنعقد دورته الأولى في ٢٠٢٢ في الفترة بين ١٩ – ٢١ مايو ببيت السلام بالعجمي، لخلق مساحة جديدة لتبادل الخبرات وتقديم المواهب الجديدة لسوق العمل، و إنطلاقًا من رسالة بيت السلام بالعجمي الدائمة لدعم الكنيسة و القادة و تطويرهم.  

يشارك بالمهرجان صناع الأفلام المسيحيين من مصر والعالم العربي بإنتاجهم من الأفلام القصيرة في المسابقة الرسمية التي تنقسم فروعها لمسابقة الفيلم القصير، مسابقة الفيلم القصير بالموبايل الذي تم تصويره بالكامل بواسطة كاميرا الهاتف، مسابقة تطوير النصوص.

كما تنعقد أثناء فترة المهرجان عدة ورش فنية وندوات تناقش مواضيع تخص محبي الأفلام وصناعها واحتياجات وتحديات الإنتاج.

يرعى المهرجان أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية ويرأس الدورة الأولى القس كمال رشدي رئيس سنودس النيل الانجيلي المشيخي القس إيهاب طلعت رئيس مجلس التربية المسيحية بالكنيسة الإنجيلية، الدكتور ماهر عشم رئيس مجلس إدارة بيت السلام، جورج حليم مدير عام بيت السلام بالعجمي والفنان لطفي لبيب رئيسًا للمهرجان.

تنعقد الدورة الأولى تحت شعار "تجديد" تجديد الفكر، و تجديد دوائر الصناعة بدماء و مواهب جديدة، وبالتالي تنعكس على المنتج النهائي الذي لا بد و أن يواكب العصر في جودته و أسلوبه.

يتم تقديم الأفلام و ملء الاستمارة في موعد أقصاه ٣٠ مارس ٢٠٢٢ وسيتم إخطار صناع الأفلام التي ستقبل في المسابقة الرسمية، ودعوة ممثل عن كل فيلم مشارك للحضور مجانًا طوال فترة المهرجان.

كما سيتم فتح باب الحضور للجمهور في بيت السلام للمتابعة الأفلام و المشاركة في التصويت على الجوائز طوال الفترة الفترة من ١٩-٢١.

أندريه زكي الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس اندريه زكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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