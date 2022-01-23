الأحد 23 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

«ألم لا يوصف».. نورهان تعلن إصابتها بمتحور أوميكرون

نورهان
نورهان

أعلنت الفنانة نورهان، اليوم الأحد، عن إصابتها بمتحور “أوميكرون” بعد  أكثر من تجربة لها مع الإصابة بفيروس كورونا.

وكشفت أنها تواجه صعوبات وحالة صحية صعبة بسبب الآلام التي تعاني منها حيث تظهر أقوى من المرة السابقة.

وشاركت نورهان منشور لها عبر صفحتها على “فيس بوك” وعلقت قائلة: “طيب انا كده خدت الكورونا و الدلتا و آدي الاوميكرون و كله عدي بصعابه الحمد لله بس المرة دي بجد ايه دا، الم لا يوصف! لا شفت و لا هاشوف”.

من جهة أخرى، تشارك الفنانة نورهان في مسلسل "يوتيرن" من بطولة النجمة ريهام حجاج، والمقرر أن يعرض فى موسم رمضان المقبل.

مسلسل "يوتيرن"، يشارك فى بطولته بجانب النجمة ريهام حجاج، كل من الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، والذى يعود من خلال هذا المسلسل للدراما التليفزيونية بعد غياب 12 عاما، بعدما وجد ما يبحث عنه في هذا العمل بحسب قوله، من سيناريو مُحكم وصناع جيدين قادرون على تقديم عمل جيد، لاسيما أن عبد الحميد كان يضع عودته إلى الدراما رهن عمل جيد ودور مهم ومؤثر وهو ما وجده في "يوتيرن" بحسب تعبيره، كما يشارك في البطولة كل من عبير صبرى وكريم قاسم ومحمود حجازى ومحمد كيلانى وصفاء الطوخى وعبير منير وهلا السعيد وآخرون، للكاتب أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.

وانطلق تصوير المسلسل الخميس الماضى داخل إحدى فيلات منطقة الشيخ زايد، وجمعت عددا كبيرا من النجوم الشباب المشاركين في المسلسل منهم محمود حجازى وهلا السعيد مع مخرج العمل سامح عبد العزيز.

وكانت أخر أعمال الفنانة نورهان فى مسلسل "بين السما والأرض" مع النجم هاني سلامة، الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته كل من الفنانة نجلاء بدر، وسوسن بدر، ومحمد ثروت، ودرة وعدد آخر من النجوم، والمسلسل من إخراج ماندو العدل وتأليف إسلام حافظ 

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وائل لطفي

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