المبعوث النرويجى للسودان يبدأ زيارة رسمية إلى دارفور

بدأ المبعوث النيرويجي الخاص للسودان وجنوب السودان الدكتور أندريه إستيانسن اليوم الأحد، زيارة رسمية إلى مدينة الفاشر مقر حكومة إقليم دارفور غربي السودان، ترافقه سفيرة النرويج لدى الخرطوم تريزا لوكان غازيل، ومسؤولون من بعثة اليونيتامس وبرنامج الغذاء العالمي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية، عقد الوفد فور وصوله اجتماعا مغلقا مع والي الولاية نمر محمد عبدالله بحضور ممثلي البرامج والوكالات الأممية العاملة في المجال الإنساني، للمناقشة ضرورة الإسهام في تنفيذ المشروعات الخدمية في إطار التحول من برامج الإغاثة والمساعدات إلى الإنعاش المبكر والتنمية المستدامة.

بدوره، أوضح المبعوث النرويجي، أن الاجتماع ناقش المهددات التي صاحبت عمل برنامج الغذاء العالمي في الولاية وكيفية توفير الحماية لمقارّ ومستودعات البرنامج مستقبلا، مؤكدا استعداد البرنامج للاستمرار في تقديم المساعدات اللازمة للمحتاجين .

وفي وقت سابق، استقبل نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو بمقر إقامته بالعاصمة الأثيوبية إديس أبابا، موسى فكي رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي بحضور البروفيسور محمد الحسن ولد لبات مدير ديوان رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقى وسفير السودان باثيوبيا جمال الشيخ.

وعبر نائب رئيس مجلس السيادة، خلال اللقاء، عن تقدير السودان للدور الذى يضطلع به الأتحاد على مستوى القارة الإفريقية، لاسيما في السودان لتعزيز الاستقرار.

وقدم نائب رئيس مجلس السيادة، شرحاً لرئيس مفوضية الإتحاد لتطورات الأوضاع فى السودان خاصة فيما يتعلق بالأزمة السياسية فى البلاد، كما أطلعه على جهود الحكومة لتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.

من جانبه أكد موسى فكى، اهتمام الاتحاد الافريقى بالتطورات الجارية فى السودان مبدياً استعداده للمساهمة فى معالجة الأزمة فى إطار تعظيم الحلول الإفريقية.

وأعلنت وسائل الإعلام السودانية وصول نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو الي الخرطوم.