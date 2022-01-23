استعدادًا لموسم القمح.. أسوان تعلن جاهزيتها لتوريد 150 ألف طن

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جاهزية الصوامع والشون بمختلف مراكز المحافظة بسعة تخزينية 154 ألفًا و750 طنًا لاستقبال كل الكميات التي سيتم توريدها من المزارعين بمساحة منزرعة 111 ألف فدان.

ومن المتوقع أن يشهد هذا العام زيادة في محصول القمح لتصل إلى 150 ألف طن بنسبة نقاوة عالية، وزيادة 85% عن العام الماضي الذي وصل لأكثر من 128 ألف طن، بينما وصل في عام 2020 إلى 98 ألف طن، وذلك استعدادًا لاستقبال موسم حصاد القمح في أبريل المقبل كأول باكورة للذهب الأصفر على مستوى محافظات الجمهورية، جاء أثناء اجتماع اللواء أشرف عطية بكل من المحاسب حسام العربي وكيل وزارة التموين، ومحمد محمدين مدير عام الزراعة، وذلك في حضور الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ.

وأعطى محافظ أسوان توجيهاته بضرورة أن يتم التنسيق المتواصل بين مختلف الجهات بعد المرور الميداني للجنة الفنية برئاسة وكيل وزارة التموين للتأكد من جاهزية الصوامع والشون، مع تقديم كل التسهيلات وتذليل العقبات وأوجه الدعم اللازمة للمزارعين بصرف مستحقاتهم خلال 10 أيام بعد التوريد وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة التيسير على المزارعين لإنجاح موسم توريد الأقماح واستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى بالجودة العالية المطلوبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي منه.

وأوضح أن شحنات وكميات القمح سيتم استقبالها داخل صومعة مطاحن أسوان بطاقة 6 آلاف طن، بجانب 5 آلاف طن بمطحن كوم أمبو، بالإضافة إلى صوامع مطاحن إدفو بطاقة 30 ألف طن، علاوة على صوامع مطاحن المفالسة بطاقة 60 ألف طن، وبنكر إدفو بطاقة 23 ألف و400 طن، فضلًا عن صومعة الراجحي بتوشكى بطاقة 30 ألف طن، وشون بنك التنمية والائتمان الزراعي بطاقة 350 طنًا.