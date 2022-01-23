الأحد 23 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

«إسكان النواب»: على مشروع قانون الإيجار القديم مراعاة تداعيات كورونا

مجلس النواب
مجلس النواب

قال المهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن الاجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، بديلًا عن مشروع القانون السابق وروده من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، جاء بناء على حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، متابعًا: "الغرض منه تخفيف الآثار المترتبة على تداعيات فيروس كورونا المستجد".

وجاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة، مؤكدًا أن جائحة كورونا كان لها تداعيات كبيرة على المواطنين فى مختلف دول العالم و اقتصاديات بلدان العالم المختلفة، ومن ثم كان لزاما أن يكون هناك تشريع لتخفيف الأعباء الاقتصادية وإرساء قواعد العدالة وتنظيم معالجة التعامل مع الأشخاص الاعتبارية فى الأماكن المحددة لغير الغرض السكنى.

وتابع «حمودة»، أن هذا التشريع سيكون باكورة لحزمة من التشريعات فى هذا الصدد لتخفيف الأعباء على المواطنين.

ومن جانبه، أعلن النائب طارق شكرى وكيل اللجنة، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، مؤكدا أن القانون إعمالا لآلية المؤسسات الاعتبارية فقط.           

كما وافق النائب أمين مسعود، أمين سر اللجنة، على مشروع القانون من حيث المبدأ، مؤكدا أنه يرسي مبدأ من مبادئ المحكمة الدستورية العليا، على أن يلحق به بعض التعديلات الأخرى على مشروع القانون.

المهندس عماد سعد حمودة مجلس النواب الإجراءات التداعيات الاماكن ايجار المحكمة الدستورية

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