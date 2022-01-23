الأحد 23 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ترشح مصر والاتحاد الأوروبى لرئاسة المنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب

المنتدى العالمي لمكافحة
المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب

تعتزم مصر والاتحاد الأوروبي الترشح لرئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب خلال اجتماع اللجنة التنسيقية للمنتدى الذي يعقد فى مارس 2022.

وتأتي تلك الخطوة في إطار حرص مصر على المساهمة في تعزيز جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب. 

التعاون في مجال مكافحة الإرهاب

وتعتبر مصر إحدى الدول المؤسسة للمنتدى الذي أنشىء عام 2011، ويضم في عضويته 30 دولة، ويتعاون بشكل وثيق مع أجهزة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب والعديد من المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، بهدف دعم جهود مكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز القدرات الوطنية فى هذا الصدد.

وتترأس مصر بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي منذ عام 2017 مجموعة عمل بناء القدرات لمنطقة شرق إفريقيا في إطار المنتدى.

مصر الاتحاد الأوروبي الإرهاب المنتدى العالمي اللجنه التنسيقيه الامم المتحدة

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