رئيس «النواب الليبى» يلتقى مستشار الأمين العام للأمم المتحدة

التقى رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، اليوم الأحد، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز.

وبحسب المركز الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، فإنه خلال اللقاء الذي عقد بمقر إقامته بمدينة القبة، بحث المستشار عقيلة صالح، مع المستشارة الأممية المستجدات المتعلقة بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأضاف المركز، أن اللقاء تناول بحث سبل حلحلة الصعوبات التي تواجه العملية الانتخابية وللسعي لتحقيق الإرادة الليبية، وحق الشعب في ممارسة العملية الديمقراطية.

وفي وقت سابق، أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفانى وليامز، أن مصر تلعب دورًا كبيرًا في الملف الليبي، مشيرة إلى أن القاهرة بذلت جهودًا مهمة من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا، حيث استضافت ورعت الكثير من المباحثات بين أطراف الصراع لإحداث توافق وتهدئة الأوضاع وتأمين البلاد.

وأضافت، خلال حوار مع "الدستور"، أن "عددا من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ألمح لفرض عقوبات على كل من يعرقل إجراء الانتخابات، ومجلس الأمن سبق وأكد ضرورة معاقبة معرقلي العملية السياسية في ليبيا، فضلًا عن أن وجود المرتزقة في ليبيا تسبب بالعديد من الأزمات السياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، وإخراجهم أمر مهم، لكنه ينبغي ألا يكون شرطًا لإجراء الانتخابات"، وذلك بحسب قولها.

وتابعت مستشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، أن "الأسباب الحقيقية وراء تأجيل الانتخابات، تحدثت عنها المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا التي أكدت حينها وجود ما يعرف بالقوة القاهرة والتي حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، فالمفوضية قالت إنه بسبب ما وصفته بظروف القوة القاهرة، لم تستطع إجراء الانتخابات في موعدها، وتمت إحالة الأمر إلى مجلس النواب من أجل مراجعة القوانين الانتخابية والبحث عن حل بين الأحكام القضائية المتناقضة بشأن الانتخابات".