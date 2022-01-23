الأحد 23 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس «النواب الليبى» يلتقى مستشار الأمين العام للأمم المتحدة

عقيلة صالح وستيفاني
عقيلة صالح وستيفاني ويليامز

التقى رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، اليوم الأحد، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز.

وبحسب المركز الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، فإنه خلال اللقاء الذي عقد بمقر إقامته بمدينة القبة، بحث المستشار عقيلة صالح، مع المستشارة الأممية المستجدات المتعلقة بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأضاف المركز، أن اللقاء تناول بحث سبل حلحلة الصعوبات التي تواجه العملية الانتخابية وللسعي لتحقيق الإرادة الليبية، وحق الشعب في ممارسة العملية الديمقراطية.

وفي وقت سابق، أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفانى وليامز، أن مصر تلعب دورًا كبيرًا في الملف الليبي، مشيرة إلى أن القاهرة بذلت جهودًا مهمة من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا، حيث استضافت ورعت الكثير من المباحثات بين أطراف الصراع لإحداث توافق وتهدئة الأوضاع وتأمين البلاد.

وأضافت، خلال حوار مع "الدستور"، أن "عددا من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ألمح لفرض عقوبات على كل من يعرقل إجراء الانتخابات، ومجلس الأمن سبق وأكد ضرورة معاقبة معرقلي العملية السياسية في ليبيا، فضلًا عن أن وجود المرتزقة في ليبيا تسبب بالعديد من الأزمات السياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، وإخراجهم أمر مهم، لكنه ينبغي ألا يكون شرطًا لإجراء الانتخابات"، وذلك بحسب قولها.

وتابعت مستشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، أن "الأسباب الحقيقية وراء تأجيل الانتخابات، تحدثت عنها المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا التي أكدت حينها وجود ما يعرف بالقوة القاهرة والتي حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، فالمفوضية قالت إنه بسبب ما وصفته بظروف القوة القاهرة، لم تستطع إجراء الانتخابات في موعدها، وتمت إحالة الأمر إلى مجلس النواب من أجل مراجعة القوانين الانتخابية والبحث عن حل بين الأحكام القضائية المتناقضة بشأن الانتخابات".

ليبيا عقيلة صالح مجلس النواب الليبي ستيفاني ستيفاني وليامز

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

حالة من عدم الاستقرار.. الأرصاد توضح خريطة سقوط الأمطار المتوقعة

قرار جمهورى بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة يناير

«الدستور» تتبع بالأرقام صادرات مصر النفطية سنويًا

«مصر كابيتال» و«فوري» تطلقان صندوق «فوري يومي» للسيولة بالجنيه لخدمة المستثمرين الأفراد

نيبال: «أوميكرون» مسئول عن 88% من الإصابات الجديدة

الأمم المتحدة: ارتفاع معدل الفقر المدقع فى غرب إفريقيا بـ2.9% عام 2021‎‎

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الفقر و الحجاب

د. منى حلمى

الدولة المدنية والفتوى الشرعية

علي سعدة

حليب السلاحف

لواء. محسن الفحام

الشرطة العصرية والجمهورية الجديدة

د.أحمد الخميسى

الترجمة إلى العامية بين الجهل والتعمد

ماجد حبته

جيمس بوند الأسمر!

د.كريمة الحفناوى

تطوير وتنمية المجتمع إنتاجيًا وثقافيًا

صفاء النجار

الصعود المفاجئ والانحدار السحيق

صور

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

محطة تل أبيب

المزيد

«لابيد»: صفقة شراء الغواصات أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل

«الخارجية الفلسطينية»: جرائم الإحتلال تخريب متعمد للجهود الأمريكية

الحكومة الإسرائيلية تقر تشكيل لجنة تحقيق فى قضية الغواصات