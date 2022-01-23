الأحد 23 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

عضو «دفاع النواب» يهنئ الداخلية بمناسبة ذكرى عيد الشرطة

النائب إبراهيم المصرى
النائب إبراهيم المصرى

هنأ اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اللواء محمود توفيق ووزارة الداخلية بجميع القطاعات ضباط وأفراد، بمناسبة أعياد الشرطة الـ 70، مؤكدا أن الداخلية والجيش المصري، هما صمام أمان الدولة المصرية، متقدما بالشكر لما يقدمه رئيس الجمهورية من رعاية لأبناء الشهداء في مختلف المجالات، مؤكدا أن مصر لا تنسي أبناءها ممن دفعوا فاتورة الدم وقدموا أرواحهم فداء للوطن.

واستعرض وكيل لجنة الدفاع في تصريحات للمحررين البرلمانيين، مجهودات الشرطة في عيدها، مؤكدا أن دور الداخلية مختلف ومتطور باستخدام التكنولوجيا في جميع إدارات وزارة الداخلية في المرور والأحوال المدنية والدفاع والتسليح والتدريب على أعلى مستوى باستخدام التكنولوجيا الحديثة في مكافحة الجريمة في وسائل البحث وتتبع الجريمة، بالإضافه إلى اهتمام الوزارة بتدريس مادة حقوق الإنسان في كلية الشرطة واعتبارها مادة هامة في مناهج الشرطة، بالإضافة إلى التدريب على أحدث الأجهزة، كل هذا أحدث مردودا إيجابيا في القضاء على الجريمة.

وتابع وكيل دفاع النواب، بأن كل هذه المتغيرات لها مردود إيجابي واضح على القضاء على الجريمة والتسهيل في تقديم الخدمات للمواطنين وفي إنشاء مراكز استخراج الوثائق الرسمية في معظم مراكز الجمهورية.

ولفت المصري إلى أنه في الوقت الحالي برز دور الداخلية في مكافحة المخدرات في التنسيق مع الوزارات المعنية للحد من ظاهرة الإدمان، وكل هذا يصب في الاستقرار وزيادة الاستثمار لأن الأمن هو الركيزة الأساسية للاستثمار، مؤكدا أن الشرطة المصرية دائما كان لها تصنيف دولي متقدم في مكافحة الجريمة والمخدرات.

ووجه المصري التحية لقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية على ما يقوم به من مجهودات في سبيل منع الجريمة قبل وقوعها والضربات الاستباقية التي يحققها في مكافحة الإرهاب، وضبط كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن.

وأوضح أن المقارنة بين 2011 والآن فارق كبير يبن وزارة تحارب الإرهاب وتقوم بتطوير الأداء وهذا انعكس حتى وصلنا لمرحلة الاستقرار التي من ضمن أولويات الدولة في ظل الجمهورية الجديدة.

 

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