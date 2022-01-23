«القومى لأسر الشهداء» يهنئ الرئيس بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

بعث اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية عشرة لثورة 25 يناير والعيد السبعين لرجال الشرطة المصرية البواسل.

وأكد أمين عام المجلس في برقيته، أن هاتين المناسبتين عبرتا وبحق عن معدن وأصالة الشعب المصري ورجال الشرطة دفاعاً عن الأرض والعرض والكرامة وبرهاناً على إرادة المصريين في تحقيق الحياة الكريمة والعيش بأمن وأمان تحت مظلة مؤسسات الدولة الوطنية.

كما بعث أمين عام المجلس، ببرقيات تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وكلاً من رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الشيوخ، ووزير الداخلية.

وكان شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلمًا وثائقيًا بعنوان «العهد» يتناول بطولات الشرطة المصرية منذ الجمعة 25 يناير عام 1952.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وكان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله إلى مقر الأكاديمية وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

ووضع الرئيس عبدالفتاح السيسي إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري بأكاديمية الشرطة.

وأدى حرس الشرف التحية العسكرية للرئيس السيسي، فيما عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

وقدم الرئيس التحية والتقدير لجميع أسر الشهداء والمصابين، قائلا: «لا يمكن نسيان تضحياتكم، والاعتراف هنا مش بفضل الشهداء والمصابين، وإنما الثمن الثمين الذي تم دفعه خلال الـ7 سنوات الماضية للوقوف من جديد على قدم بأمان وسلام واستقرار وتقدم وبناء مصر القوية الرشيدة».

وتوسط الرئيس السيسي، صورة تذكارية مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، واللواء محمود توفيق، ضمت أعضاء المجلس الأعلى للشرطة.

وتحتفل الدولة المصرية في الخامس والعشرين من يناير من كل عام بعيد الشرطة؛ تخليدا لذكرى معركة الإسماعيلية 1952.