إصابة 5 في حادث انقلاب توك توك ببني سويف

أصيب 5 أشخاص، بكدمات وجروح، اليوم الأحد، في حادث مروري ناتج عن انقلاب توك توك بمدخل مدينة الغربي قرب قرية السبخاية بطريق بني سويف الفيوم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا بوقوع حادث مروري ناتج عن انقلاب توك توك، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة ونقل المصابين إلى اقرب مستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بثلاث سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، تحت إشراف الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب بجامعة بني سويف، والدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفيات الجامعية.

وتبين أن المصابين في الحادث هم: محمود عبدالله حسن، 21 سنة، مقيم ناصر مصاب جروح وكدمات، عبود شحاتة صابر، 6 سنوات، مقيم ناصر، طفل، مصاب اشتباه كسر بالساق اليمنى، وسنية محمد فرج، 60 سنة، مقيم ناصر، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، وحليمة فوزى عبود، 25 سنة، مصابة اشتباه كسر بالذراع الأيسر، وهاني سيد مصطفى، 40 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.