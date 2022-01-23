«الإحصاء»: قطاع البترول الأكثر جذبًا للاستثمارات.. وتراجع التعليم والصحة

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خريطة مساهمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية في إجمالي الاستثمارات خلال الربع الرابع من العام المالى 2020-2021 مقارنة بالربع المناظر من العام السابق عليه.

وتصدر قطاع البترول الخام القطاعات الاقتصادية الأكثر مساهمة في إجمالي الاستثمارات بنسبة 14.3% خلال الربع الرابع من عام 2020-2021، مقابل 4.5% خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، يليه قطاع النقل والتخزين بنسبة 10.9% خلال الربع الرابع من العام 2020-2021 مقابل 12.9% خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، وقطاع الأنشطة العقارية بنسبة 9% خلال الربع الرابع من عام 2020-2021 مقابل 8.4% خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، وقطاع الغاز الطبيعى بنسبة 6.8% خلال الربع الرابع من العام 2020-2021 مقابل 1.7% خلال الربع المناظر من العام السابق عليه.

وتراجعت نسبة مساهمة قطاع خدمات التعليم فى إجمالى الاستثمارات لـ4.7% خلال الربع الرابع من عام 2020-2021 مقابل 10% خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، كما تراجعت نسبة استثمارات قطاع الخدمات الصحية لـ2.9% خلال الربع الرابع من عام 2020-2021 مقابل 5.6% خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، وقطاع الكهرباء لـ3.9% خلال الربع الرابع من عام 2020-2021 مقابل 7.6% خلال الربع المناظر من العام السابق عليه.

وارتفعت نسبة مساهمة قطاع الاتصالات فى إجمالى الاستثمارات لـ4.1% خلال الربع الرابع من عام 2020-2021 مقابل 2.2% خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، وارتفعت نسبتها بقطاع قناة السويس من 2% لـ2.2% وتجارة الجملة والتجزئة من 0.3% لـ2%، وتكرير البترول من 0.2% لـ3.4%، الصرف الصحى من 3.2% لـ2.3%، وقطاع المعلومات من 0.3% لـ1.2%.