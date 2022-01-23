الأحد 23 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإحصاء»: قطاع البترول الأكثر جذبًا للاستثمارات.. وتراجع التعليم والصحة

البترول
البترول

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خريطة مساهمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية في إجمالي الاستثمارات خلال الربع الرابع من العام المالى 2020-2021 مقارنة بالربع المناظر من العام السابق عليه.

وتصدر قطاع البترول الخام القطاعات الاقتصادية الأكثر مساهمة في إجمالي الاستثمارات بنسبة 14.3% خلال الربع الرابع من عام 2020-2021، مقابل 4.5% خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، يليه قطاع النقل والتخزين بنسبة 10.9% خلال الربع الرابع من العام 2020-2021 مقابل 12.9% خلال الربع  المناظر من العام السابق عليه، وقطاع الأنشطة العقارية بنسبة 9% خلال الربع الرابع من عام 2020-2021 مقابل 8.4% خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، وقطاع الغاز الطبيعى بنسبة 6.8% خلال الربع الرابع من العام 2020-2021 مقابل 1.7% خلال الربع المناظر من العام السابق عليه.

وتراجعت نسبة مساهمة قطاع خدمات التعليم فى إجمالى الاستثمارات لـ4.7% خلال الربع الرابع من عام 2020-2021 مقابل 10% خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، كما تراجعت نسبة استثمارات قطاع الخدمات الصحية لـ2.9% خلال الربع الرابع من عام 2020-2021 مقابل 5.6% خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، وقطاع الكهرباء لـ3.9% خلال الربع الرابع من عام 2020-2021 مقابل 7.6% خلال الربع المناظر من العام السابق عليه.

وارتفعت نسبة مساهمة قطاع الاتصالات فى إجمالى الاستثمارات لـ4.1% خلال الربع الرابع من عام 2020-2021 مقابل 2.2% خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، وارتفعت نسبتها بقطاع قناة السويس من 2% لـ2.2% وتجارة الجملة والتجزئة من 0.3% لـ2%، وتكرير البترول من 0.2% لـ3.4%، الصرف الصحى من 3.2% لـ2.3%، وقطاع المعلومات من 0.3% لـ1.2%.

 

الاحصاء استثمارات قطاعات البترول التعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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