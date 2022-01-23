المشدد من 3 إلى 7 سنوات للمتهمين في قضية «كتائب حلوان»

قضت الدائرة 19 جنوب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب«كتائب حلوان»، وذلك أثناء محاولتهم الهرب في العام 2017، بالسجن المشدد من 3 إلى 7 سنوات.

- تفاصيل القضية

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 10834 لسنة 2020 جنايات حلوان، والمقيدة برقم 570 لسنة 2020 كلي جنوب، قيام المتهمين أيمن سيد توفيق، عبدالوهاب مصطفى محمد، محمد احمد عبدالحليم، عبدالرحيم عادل ابو سريع، حسن محمد عبدالعزيز، عبدالله كريم سماحة، مصطفى عبدالمجيد محمد، في عام 2017 أثناء طريقهم في العودة من أكاديمية الشرطة شرق القاهرة حيث مقر محاكمتهم لإيداعهم بسجن طرة جنوب القاهرة.

أحدثوا حالة من الهرج والمرج داخل سيارة الترحيلات بعد حوالي 40 كيلو متر، توقف سائق السيارة لاستطلاع الأمر ليفاجئ بالباب مفتوحا ويقفز منه، بعض المتهمين في منحنى منزل طريق الأوتوستراد باتجاه المعادي.

وأضاف أمر الإحالة، أن عملية هروب المتهمين من سيارة الترحيلات تمت بعد كسر القفل وقطع شباك سلك صاج، بمؤخرة السيارة مستغلين عدم تواجد الحارس الذي ترك موقعه قبل خروج السيارة من مقر المحكمة وفضل الركوب في مقدمة السيارة بجوار السائق.

وجاء في تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم المصاب بطلق ناري في القدم أنه خطط للهرب منذ 3 أشهر برفقة بعض المتهمين، وأنهم استخدموا "دبابيس" إبرة جلبوها أثناء زيارة زوجاتهم لهم بالسجن لفك الكلابشات، ووجهت لهم النيابة تهم مقاومة سلطات وتسهيل هروب متهمين وإتلاف مال عام، فيما قام 4 متهمين في محاولة الهروب، وأنهم عقب فترة من سجنهم على ذمة القضية، تبين لهم أن عقوبة الإعدام تنتظرهم فتناقشوا حول كيفية الهروب من سيارة الترحيلات.