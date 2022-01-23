محافظ قنا يعلن استبدال 168 ألف فيزا تكافل وكرامة ببطاقات «ميزة البنكية»

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا عن بدء استبدال بطاقات الصرف الحالية للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وعددها 168 ألف و 315 بطاقة إلى بطاقات " ميزة البنكية " وذلك من خلال 107 مقر فى جميع قرى المحافظة، مؤكدا أن ذلك يأتى فى اطار سعى الدولة وكافة مؤسساتها للتوجه نحو التحول الرقمى.

وأشار الداودى إلى أن مقرات استبدال البطاقات لن تكون قاصرة على وحدات التضامن الاجتماعى المنتشرة فى القرى فحسب بل تشمل مراكز شباب وجمعيات أهلية ووحدات محلية ومدارس ومعاهد أزهرية وقصور ثقافة ، وذلك بهدف التيسير على المستفيدين وتقليل فرص التزاحم إلتزاماً بالإجراءات الإحترازية التى حددتها وزارة الصحة والسكان لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مناشدا المواطنين ضرورة التوجه إلى مقرات التوزيع خلال الأيام المقبلة للإستفادة من البطاقات الجديدة.

من جانبه أوضح حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى أن بطاقات ميزة لها العديد من المميزات، حيث يستطيع المستفيد أن يصرف من أى ماكينة صرف ولن يكون مقيدا بمكاتب بريد أو قاصرا على محل السكن ، كما يتيح الكارت للمستفيد القيام بكل المعاملات المالية التجارية والحكومية، مؤكدا أن استبدال الكارت لن يتطلب سوى التوجه إلى أقرب مقر توزيع بطاقات فى المنطقة التى يقطن فيها المواطن للحصول على بطاقة ميزة الجديدة وتفعيلها في الحال.

وكان قد أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا عن تخصيص 7 ملايين جنيه لتأثيث وفرش المكتبة الإقليمية بمدينة قنا ، جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده صباح اليوم، لمناقشة الشروط والمواصفات التى سيتم تسجيلها في كراسة الشروط تمهيدا لطرحها وذلك بحضور المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام للمحافظة و محمد صلاح ابوكريشة السكرتير العام المساعد والمهندسة ابتسام صموئيل وكيل وزارة الاسكان وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

أوضح محافظ قنا أنه سيتم الإنتهاء من تأثيث وفرش المكتبة قبل 30 يونيو المقبل ، موجها بتطبيق أعلى مواصفات الجودة عند اختيار الأثاث بما يتناسب مع طبيعة الدور العلمى والثقافى التى تقدمه المكتبة للمواطنين.

يذكر أن المكتبة الإقليمية مقامة على مساحة 4400 م2 بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 60 مليون جنيه ، مشيرا إلى أن المبنى الرئيسي للمكتبة يقع على مساحة 800 متر مربع من إجمالي المساحة المخصصة لإنشاء المكتبة الإقليمية ، ويتكون من بدروم و دور أرضي و 4 طوابق علوي وسوف تضم " مكتبة طفل، مكتبة للكبار، قاعة اجتماعات، كافتيريا، قاعة سينما، قاعة تدريب للغات، قاعة حاسب آلي "، وتم الإنتهاء من كافة الأعمال الإنشائية وجارى عمل التشطيبات النهائية .