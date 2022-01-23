«الغاية الأسمى للدولة حفظ أمان مواطنيها».. رسائل الرئيس السيسي خلال احتفالية الشرطة

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، لحضور احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة، وضم الاحتفال كلمات أبناء الشهداء، حيث استعرضت الاحتفالية ذكريات عدد من أبناء الشهداء مع ذويهم قبل الاستشهاد.

وترصد"الدستور" في السطور التالية، أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال الاحتفالية.



• الغاية الأسمى للدولة هي المحافظة على بقائها وحفظ الأمن وأمان لمواطنيها، وهذا لن يتأتى دون وجود جهاز شرطة وطني واع ومدرك لطبيعة مهمته جيدا.

• محاربة الإرهاب البغيض على أرض مصر لا تنضب أبدا، أرضها الطيبة تفيض بالخير، وتنجب رجالا يدركون جيدا قيمة الانتماء لهذا الوطن.

• 25 يناير ذكرى غالية على قلب وجدان كل مصري.

• مثل ذلك اليوم من عام 1952، كان هناك طليعة من الشرفاء على موعد مع المجد، الذى قام بتخليد بطولتهم فى الذاكرة الوطنية تتحاكى و تتفاخر بها الأجيال المصرية.

• "تمن شهادة وتضحية أبنائكم هو بناء مصر القوية ، التمن كبير صحيح بس عزائكم الوحيد هو أنه تمن لبلد فيها 100 مليون مصري".

• رجال الشرطة المصرية أثبتوا أن الدفاع عن الأوطان ليس مرهونا بامتلاك العدة والعتاد وإنما مرهون بمدى إيمان وعقيدة الرجال الراسخة داخل نفوسهم.

• ثورة 25 يناير عبرت عن تطلع المصريين لبناء مستقبل جديد لذلك الوطن.

• الإنجاز الذي تم فيما يخص دحر الإرهاب كان كبيرا جدا، وثمنه كبيرا جدا.

• "كلنا لا ننسى أن في ثمن كبير أوي دُفع خلال السنوات الـ7 الماضية، لكي نصل إلى ما نحن عليه الآن".

• رجال الشرطة يمثلون الحصن المنيع للدفاع عن الوطن.

وكان قد كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن احتفالية وزارة الداخلية بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة المصرية، عددا من رجال الشرطة من مديريات الأمن والقطاعات الشرطية المختلفة؛ تقديرا لمجهوداتهم في خدمة الوطن، وحضر وزير الداخلية وعددًا من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وقيادات وزارة الداخلية.