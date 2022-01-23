تجديد حبس المتهم بقتل شقيقه الأصغر بسبب خلافات عائلية بالشرقية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الزقازيق، تجديد حبس المتهم بقتل شقيقه الأصغر بسبب خلافات عائلية بين السيدات والأطفال لإقامتهما سويًَا بذات المسكن بقرية "طحلة بردين"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.

وبدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة بناحية قرية طحلة بردين التابعة لمركز شرطة الزقازيق.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الزقازيق وضباط المباحث، إلى مكان البلاغ، وتبيَّن وقوع مشاجرة بين "عامر" 39 عامًا - سائق، وشقيقه "محمد" 44 عامًا - عامل بإحدى الشركات بمدينة العاشر من رمضان، لفظ على إثرها الأصغر أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة في البطن على يد شقيقه الأكبر، بسبب الخلافات العائلية وخناقات السيدات ولعب الأطفال، ولاذ المتهم بالفرار، وكثَّف ضباط المباحث جهودهم لضبط المتهم، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 543 لسنة 2022 جنح مركز شرطة الزقازيق.