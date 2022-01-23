الأحد 23 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 10 سنوات لتاجر مخدرات فى الشرقية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، حكما بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، وألزمته بالمصاريف، لإدانته بحيازة نبات الحشيش والبانجو المخدر بقصد الاتجار، وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.

تعود أحداث القضية رقم 24319 لسنة 2021 جنايات مركز بلبيس، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيام "محمد . ع . ع" 22 عاما، عامل في شركة لحام، ومقيم بإحدى قرى المركز، بالاتجار في المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته كمية لنبات الحشيش البانجو المخدر ومبلغ مالي، وسلاح ناري «بندقية خرطوش» وطلقات لذات العيار، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة البيع، والسلاح الناري للدفاع عن تجارته.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات الزقازيق جنايات الزقازيق مركز بلبيس الأجهزة الأمنية بالشرقية

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وائل لطفي

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