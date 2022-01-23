المشدد 10 سنوات لتاجر مخدرات فى الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، حكما بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، وألزمته بالمصاريف، لإدانته بحيازة نبات الحشيش والبانجو المخدر بقصد الاتجار، وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.

تعود أحداث القضية رقم 24319 لسنة 2021 جنايات مركز بلبيس، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيام "محمد . ع . ع" 22 عاما، عامل في شركة لحام، ومقيم بإحدى قرى المركز، بالاتجار في المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته كمية لنبات الحشيش البانجو المخدر ومبلغ مالي، وسلاح ناري «بندقية خرطوش» وطلقات لذات العيار، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة البيع، والسلاح الناري للدفاع عن تجارته.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.