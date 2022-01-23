أمطار متقطعة على شوارع دمياط وحملات لرفع مياه الأمطار

شهدت محافظة دمياط،صباح اليوم الأحد هطول أمطار متقطعة على شوارع المحافظة، و تسببت الأمطار في غرق بعض الشوارع في المحافظة وتعطيل حركة السير نسبيا في المدن والقرى، وتم إخطار الوحدات المحلية للمراكز والمدن للتعامل مع الأمطار.

وفي سياق متصل، تحركت حملات مكبرة من الوحدات المحلية للمراكز والمدن في محافظة دمياط لرفع تجمعات مياه الأمطار من الشوارع، بمعدات وسيارات الوحدات ومتابعة عمل محطات الرفع، وبلاعات صرف المطر وذلك إثر موجة سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد.

وأعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ، وسقوط الأمطار التي شهدتها المحافظة اليوم .

وفى هذا السياق، أشارت محافظ دمياط إلى استمرار حالة التأهب بجميع الأجهزة التنفيذية للتعامل مع أي تداعيات قد تحدث نتيجة سوء الأحوال الجوية، إلى جانب انتشار سيارات كسح مياه الأمطار لرفع تجمعات المياه بالطرق والشوارع الرئيسية و الجانبية لتيسير الحركة المرورية والمشاة.

ووجهت محافظ دمياط تعليماتها إلى رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني، للإشراف المباشر على تلك الأعمال، منوهة إلى أنه يتم متابعة الموقف أولا بأول من خلال غرفة العمليات الرئيسية المُنعقدة بديوان عام المحافظة.