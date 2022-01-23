الأحد 23 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بنك ناصر: خطة استراتيجية طموحة تستهدف زيادة الفروع في الجمهورية

محمد عشماوي
محمد عشماوي

قال محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، إنه تماشياً مع خطة البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، فأن البنك وضع خطة استراتيجية طموحة تستهدف زيادة عدد الفروع والتوسع جغرافيا هذا بالإضافة إلي الاستمرار في الاستثمار في الخدمات المصرفية التي يقدمها لخدمة مختلف الشرائح في المجتمع إلى جانب تميزه في الخدمات والمبادرات المجتمعية والتي تميزه عن غيرة من البنوك.

وقال عشماوي تعليقاً على افتتاح الفرع الجديدة بمحافظة الأقصر، إن هذا الفرع مقام على مساحة 500 م2 تقريبا ويتضمن الفرع 4 طوابق (بدروم ودور ارضي واول علوي وثاني )وهو الفرع الثالث بالمحافظة بعد فرع الأقصر وفرع المحاميد، موضحًا أن تزايد إقبال العملاء على الخدمات المتنوعة المقدمة من البنك أدت إلى الحاجة لافتتاح البنك لهذا الفرع الجديد فى الأقصر، بهدف توسيع الخدمات المقدمة للعملاء، وتيسير تقديم الخدمات المقدمة لهم والتواجد في أماكن التوسع العمراني، موضحًا أن بنك ناصر الاجتماعي ينفرد بانتشار فروعه في جميع أنحاء الجمهورية، حيث يبلغ عدد فروعه 104 فرعا بجانب 28 وحدة مصرفية داخل الجامعات المصرية  هذا بجانب البدء في استخدام  سيارات فروع متنقلة وذلك للمساهمة في استقطاب مزيد من العملاء للقطاع المصرفي والتيسير على العملاء.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، أن الفرع مزود بماكينات صراف آلي والمتوافرة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وجاري تجهيزه بالشاشات لعرض منتجات البنك المختلفة.

جاء ذلك خلال افتتاح نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، فرع طيبة الجديد لبنك ناصر الاجتماعي بمحافظة الأقصر، وذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، ولفيف من قيادات البنك.

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