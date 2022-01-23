تداول 318 طن بضائع عامة و204 شاحنات بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 318 طن بضائع عامة ومتنوعة، و204 شاحنة و23 سيارة ملاكي، شملت حركة الصادرات 178 شاحنة و20 ملاكي.

فيما شملت حركة الواردات 318 طن بضائع عامة، و 26 شاحنة، و3 سيارات ملاكي وتتواجد 11 سفينة على أرصفة الموانئ.

و وفقا لما جاء فى بيان موانيء البحر الأحمر، غادرت ميناء سفاجا السفينة الحرية بحمولة 80 شاحنة و 4 سيارات ملاكي، والسفينة دليلة بحمولة 98 شاحنة و 16سيارة ملاكي، كما استقبل ميناء نويبع السفينة عمان بحمولة 26 شاحنة بحمولة 318 طن بضائع عامة و 3 ملاكي، فيما غادرت ميناء السويس السفينة النوي اكسبريس متجهة الي جدة.

وكانت موانئ البحر الأحمر قد شهدت تداول 1185 طن بضائع عامة ومتنوعة، و261 شاحنة، شملت حركة الصادرات 954 طن بضائع عامة و39 شاحنة أمس السبت.