الفتاة ضحية الابتزاز بكفر الشيخ: عايشة في جحيم وخايفة من مصير بسنت (لايف)

قالت منار الصعيدي، ابنة قرية شباس الملح التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، أنها تتعرض منذ 6 أشهر للتشهير والابتزاز على مواقع التواصل الاجتماعي على يد خطيبها السابق بسبب فسخ الخطوبة والابتعاد عنه بعد اكتشاف سوء أخلاقه بعد الخطوبة بشهرين.

وتسرد منار، خلال لايف على صفحة "الدستور" معاناتها قائلة: بعد فسخ الخطوبة معه بذل هذا الشخص عدة محاولات للرجوع لي ولكنني رفضت فجاء إلي بيتنا لمقابلة والدي من أجل التحدث معه للرجوع ورفض والدي وهو في منزلنا استغل ذهاب والدي لإحضار مشروب له فقام خطيبي السابق بسرقة هاتفي الذي كان في الشاحن في نفس الغرفة، واكتشفنا عدم وجود الموبايل فور مغادرته ثم قام بعد ذلك بنشر صوري التي كانت علي الموبايل وكلها صور عادية بملابس البيت ولكنه قام بتركيبها علي صور عارية.

وأوضحت أنه بدأ في نشر صورها تلك علي مواقع التواصل الاجتماعي بل ونشرها على الصفحات الخاصة بكليتي الذي أدرس بها وأرسلها لأصدقائي وأصبحت الصور متداولة وحاولنا مواجهته ولكنه حاليًا هارب وأسرته تنكر.

وأكدت منار الصعيدي، أنها حاليًا تعيش في جحيم منذ انتشار الصور المفبركة لها وأن والدي يقف إلى جانبي وحاليًا اقوم باتخاذ كل الإجراءات القانونية بعد فشل المحاولات الودية، وأخاف أن أصل لدرجة من اليأس والاكتئاب تؤدي إلى التخلص من حياتي كما فعلت الطالبة بسنت خالد ضحية الابتزاز بمحافظة الغربية والتي أنهت حياتها مؤخرًا بسبب الابتزاز الإلكتروني أيضًا.

وطالبت منار، كافة المسئولين بمساعدتها والوقوف بجانبها من أجل إنهاء معاناتها ومعاناة أسرتها من هذا التشهير المستمر منذ عدة أشهر وتحولت حياتنا إلي كابوس انا وشقيقاتي البنات الأربعة، ولكن ما يهون علينا الوضع وقوف أهل القرية بجوارنا لأنهم يعلمون جيدا أخلاقنا وتربيتنا.