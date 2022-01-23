للرجال.. اجعل هذا الشتاء لا يُنسى مع هدايا عيد الحب

يحتفل العالم بعيد الحب في شهر فبراير، وهو من أجمل أيام السنة والتي يتبادل فيها الأحباء هدايا عيد الحب، ويستمتع الرجال بتلقي هدايا ومفاجآت عيد الحب، ونستعرض في السطور التالية وفقا لموقع “fustany” أبرز هدايا عيد الحب للشتاء 2022.

بلوتوث قبعة صغيرة

هل تريد أن تحافظ على دفء رأسك أثناء الاستماع إلى الموسيقى؟ هذه الهدية مثالية بالنسبة له لأنه اثنان في واحد، ومن منا لا يحب ذلك؟ قل وداعًا لسماعات الرأس هذا الشتاء، بفضل هذه القبعة الدافئة التي تتضمن مكبرات صوت تعمل بالبلوتوث.

حذاء بدون كعب للرجال

علينا أن نعترف بأن هذا العام كان شديد البرودة ولا شيء يضاهي زوج من الأحذية للحفاظ على دفء القدم طوال اليوم والاسترخاء بسبب مدى راحتها.

مجموعة "العناية ببشرتك" للرجال

نحن بحاجة إلى تطبيع حقيقة أن الرجال، مثل النساء، يمكنهم العناية ببشرتهم أيضًا، ولأن بشرتنا جافة في الشتاء ونحتاج إلى ترطيبها باستمرار احصلي على مجموعة العناية بالبشرة الخاصة به.

كوب سفر أسود بالكامل

إذا كنت تريد أن تدلل شريكك وتحضر له قهوته الصباحية ليأخذها معه إلى العمل، ولكنك تريد أيضًا شيئًا يظل ساخنًا طوال اليوم لإبقائه دافئًا، فإن كوبًا للسفر مثالي، ويمكنك الحصول على لون أسود أو لونه المفضل.

بدلة رياضية

طقم بدلة رياضية من القطن الناعم مثالي لشخصيتك المهمة، وسرعان ما سيصبح أول شيء يسحبه من درج غرفة النوم وسُيبقيه بلا شك دافئًا في الطقس البارد

رداء رجالي كلاسيكي

أعلم أنني قلتها من قبل، لكنها شديدة البرودة هذا العام، لذا أحضر لحبيبك رداءً جميلاً يحافظ على دفئه، ويفضل أن يكون سميكًا وناعمًا ويمكنه الاسترخاء فيه أثناء لعب ألعاب الفيديو.

مجموعة ملابس رياضية

إذا كان زوجك يستمتع بالتمارين الرياضية، أظهر له دعمك من خلال الحصول على ملابس رياضية شتوية لطيفة حتى يتمكن من ممارسة التمارين بأناقة بينما يظل دافئًا في البرد.

وشاح بنقشة المربعات

نعم، يرتدي الرجال الأوشحة فإنهم يبدون أنيقين للغاية مع واحد ، لذا احضر لرجلك وشاحًا لطيفًا لإبقائه دافئًا في الشتاء.

جوارب الشتاء

إذا كان حبيبك يستمتع بارتداء الجوارب غير التقليدية، فلا شيء يتفوق على زوج من الجوارب الشتوية غير التقليدية لإبقائه دافئًا في الأناقة ، والجوارب الملونة ستجعله سعيدًا طوال اليوم.

معطف

معطف كلاسيكي جميل لا شيء يقول شتاءً أنيقًا مثل الشتاء، وسيبدو رائعًا مع الزي الرسمي.

كنزة صوف

كنزة من الصوف هي خيار أنيق لهدية عيد الحب الشتوية، ويمكن أن يكون مناسبًا لإلقاء نظرة فطور وغداء إذا كنت ستخرجين معًا أو إذا كان يأخذك لتناول العشاء بالخارج.