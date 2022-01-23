الأحد 23 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التمثيل العمالي بأبوظبي: مراقبة اشتراطات ومعايير المساكن العمالية «إلكترونيًا»

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يكشف عن أن وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات بدأت تطبيق منظومة متكاملة تستهدف التأكد من وجود اشتراطات الصحة والسلامة في سكن العمال، في وقت أنشأت فيه الوزارة نظامًا إلكترونيًا يسمى "نظام السكن العمالي" الذي يعتبر نظامًا متكاملًا ومترابطة بين ملاك المساكن العمالية وأصحاب العمل.

وقالت الملحق العمالي حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، إن إدارة الصحة والسلامة المهنية بالوزارة تراقب بشكل دوري مدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الخاصة بالمساكن العمالية بالتوازي مع تنفيذ برامج لتوعية أصحاب العمل والعمال بأهمية الالتزام بتلك الاشتراطات، الأمر الذي يسهم في إيجاد بيئة عمل خالية من المخاطر، وذلك تنفيذا لسياسات حكومة دولة الإمارات ذات الصلة.

وكان مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، كشف عن أن دائرة الإسناد الحكومي، بالتنسيق مع لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، أعلنت عن اعتماد شرط الحصول على اللقاح والجرعة الداعمة، للفئات المعنية وفق ما تُقرّره الجهات الصحية المختصة، لدخول مقار العمل لجميع موظفي الجهات والشركات الحكومية، وذلك اعتباراً من 10 يناير الجاري.

وقالت الملحق العمالي، إن هذا القرار يسري على جميع الجهات والشركات الحكومية في الإمارة، ويُستثنى من الإجراء من لديه عذر طبي معتمد، ويهدف التحديث إلى تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية في الجهات والشركات الحكومية، والحفاظ على الصحة العامة.

وزير القوى العاملة محمد سعفان مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي نظام السكن العمالي الملحق العمالي إدارة الصحة والسلامة المهنية أصحاب العمل والعمال

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 23-1-2022

موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا 2022

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 23-1-2022

بحث الرئيس السيسي الموقف التنفيذي لمشروعات الأمن الغذائي والزراعة يتصدر عناوين الصحف

أمطار غزيرة على جميع أنحاء الإسكندرية.. وطوارئ بالمحافظة

التمثيل العمالي بأبوظبي: مراقبة اشتراطات ومعايير المساكن العمالية «إلكترونيًا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الترجمة إلى العامية بين الجهل والتعمد

ماجد حبته

جيمس بوند الأسمر!

د.كريمة الحفناوى

تطوير وتنمية المجتمع إنتاجيًا وثقافيًا

صفاء النجار

الصعود المفاجئ والانحدار السحيق

حسين دعسة

الملك الهاشمى والإمام الأكبر.. حوار الحامى الوسطى المعتدل

سمر عادل

القرش الأبيض ينفع فى اليوم الأسود

ماجد حبته

شعث الصغير.. شابه الكبير

محمد عبدالعزيز

احذر.. قبل أن تقع فى الفخ

صور

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

محطة تل أبيب

المزيد

هزة أرضية تضرب شمال إسرائيل

اندلاع مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة برقة في نابلس

«أزمة بيجاسوس».. برنامج التجسس يثير ضجة في إسرائيل