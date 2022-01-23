الأحد 23 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أمطار غزيرة على جميع أنحاء الإسكندرية.. وطوارئ بالمحافظة

أمطار غزيره على الإسكندرية
أمطار غزيره على الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، سقوط أمطار غزيرة على جميع أنحاء المدينة، بالتزامن مع توقعات التقلبات الجوية، التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد.

IMG-20220123-WA0004
أمطار غزيره على الإسكندرية

وتعرضت المحافظة منذ السادسة من صباح اليوم لأمطار بكثافة بين متوسطة إلى غزيرة على معظم أنحاء المدينة، بمناطق شرق، وسط، الجمرك، العجمي، وتستمر الأمطار بين متوسطة وخفيفة حتى الـ12ظهرًا، بحسب بيان شركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

IMG_٢٠٢٢٠١٢٣_٠٧٥٠٢٤
أمطار غزيره على الإسكندرية

وكانت قد أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجات الاستعداد والطوارئ ونشر السيارات و البدلات اعتبارًا من الساعة 7 مساء أمس السبت ولحين انتهاء حالة عدم الاستقرار، فضلًا عن استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب محطات الرفع وأعمال رفع الكفاءة.

IMG_٢٠٢٢٠١٢٣_٠٧٥٠٣٧
أمطار غزيره على الإسكندرية

وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي، على تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى، مع استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورًا.

IMG_٢٠٢٢٠١٢٣_٠٧٥٠٥٢
أمطار غزيره على الإسكندرية

فيما رفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد القصوى والطوارئ طوال أيام الطقس المتقلب، وكثفت الأجهزة التنفيذية المختصة بالمحافظة أعمالها في الشوارع والميادين للتعامل مع موجة الطقس السيء.

IMG_٢٠٢٢٠١٢٣_٠٧٥١٠٩
أمطار غزيره على الإسكندرية

وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالتواجد الميداني على مدار اليوم للتعامل مع أي حالات طارئة للتدخل الفوري، والتنسيق الكامل بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة ومنها شركات الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية، لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه، وتمركزات سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

امطار غزيرة الإسكندرية طوارئ بالمحافظة سقوط أمطار غزيرة التقلبات الجوية شركة الصرف الصحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 23-1-2022

موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا 2022

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 23-1-2022

بحث الرئيس السيسي الموقف التنفيذي لمشروعات الأمن الغذائي والزراعة يتصدر عناوين الصحف

أمطار غزيرة على جميع أنحاء الإسكندرية.. وطوارئ بالمحافظة

التمثيل العمالي بأبوظبي: مراقبة اشتراطات ومعايير المساكن العمالية «إلكترونيًا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الترجمة إلى العامية بين الجهل والتعمد

ماجد حبته

جيمس بوند الأسمر!

د.كريمة الحفناوى

تطوير وتنمية المجتمع إنتاجيًا وثقافيًا

صفاء النجار

الصعود المفاجئ والانحدار السحيق

حسين دعسة

الملك الهاشمى والإمام الأكبر.. حوار الحامى الوسطى المعتدل

سمر عادل

القرش الأبيض ينفع فى اليوم الأسود

ماجد حبته

شعث الصغير.. شابه الكبير

محمد عبدالعزيز

احذر.. قبل أن تقع فى الفخ

صور

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

محطة تل أبيب

المزيد

هزة أرضية تضرب شمال إسرائيل

اندلاع مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة برقة في نابلس

«أزمة بيجاسوس».. برنامج التجسس يثير ضجة في إسرائيل