أمطار غزيرة على جميع أنحاء الإسكندرية.. وطوارئ بالمحافظة

شهدت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، سقوط أمطار غزيرة على جميع أنحاء المدينة، بالتزامن مع توقعات التقلبات الجوية، التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد.

أمطار غزيره على الإسكندرية

وتعرضت المحافظة منذ السادسة من صباح اليوم لأمطار بكثافة بين متوسطة إلى غزيرة على معظم أنحاء المدينة، بمناطق شرق، وسط، الجمرك، العجمي، وتستمر الأمطار بين متوسطة وخفيفة حتى الـ12ظهرًا، بحسب بيان شركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

أمطار غزيره على الإسكندرية

وكانت قد أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجات الاستعداد والطوارئ ونشر السيارات و البدلات اعتبارًا من الساعة 7 مساء أمس السبت ولحين انتهاء حالة عدم الاستقرار، فضلًا عن استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب محطات الرفع وأعمال رفع الكفاءة.

أمطار غزيره على الإسكندرية

وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي، على تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى، مع استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورًا.

أمطار غزيره على الإسكندرية

فيما رفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد القصوى والطوارئ طوال أيام الطقس المتقلب، وكثفت الأجهزة التنفيذية المختصة بالمحافظة أعمالها في الشوارع والميادين للتعامل مع موجة الطقس السيء.

أمطار غزيره على الإسكندرية

وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالتواجد الميداني على مدار اليوم للتعامل مع أي حالات طارئة للتدخل الفوري، والتنسيق الكامل بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة ومنها شركات الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية، لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه، وتمركزات سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.