الإمارات تحظر تحليق الطائرات الرياضية و«الدرون» لمدة شهر

قررت الإمارات وقف تحليق الطائرات دون طيار (الدرون) والطائرات الرياضية الخفيفة بمختلف أشكالها وأنواعها لمدة شهر.



وقالت وزارة الداخلية الإماراتية في بيان إنها "تهيب بوقف عمليات الطيران لملاّك وممارسي وهواة الطائرات بدون طيار، والتي تتضمن مستخدمي الطائرات دون طيار(الدرون) والطائرات الرياضية الخفيفة بمختلف أشكالها وأنواعها بما فيها ممارسة الرياضات الجوية والشراعية في الوقت الراهن، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني".



وأوضحت أن القرار يأتي "نظراً للممارسات الخاطئة التي تم رصدها في الآونة الأخيرة من عدم التقيد بممارسة هذه الرياضة بالمناطق الجغرافية المرخصة، حيث تم استخدامها في مناطق لا يسمح بها بممارسة هذه الرياضة".



وطالبت الوزارة أفراد المجتمع بالالتزام بالقرار "حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات والأجواء من جراء الاستخدام الخاطئ وغير الآمن لتلك الهواية، وسيتم وقف ممارسة هذه الهواية لمدة شهر".



وتابعت: "على الجهات التي لديها عقود عمل أو مشاريع تجارية أو إعلانية تعتمد على التصوير باستخدام الطائرات بدون طيار التواصل مع سلطات التصريح للحصول على الاستثناءات والتصاريح اللازمة للقيام بأعمالها ومشاريعها خلال هذه الفترة".



وأكدت وزارة الداخلية أن من يخالف التعليمات الصادرة خلال الفترة المحددة سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، عن تسجيل 4 حالات وفاة و3,014 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة الإماراتية، في منشورها اليومي بشأن الوضع الوبائي في البلاد، أن الحصيلة الجديدة جاءت بعد إجراء 504,831 فحص جديد خلال الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة ترجع لجنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، لافتة إلى أن مجموع الحالات المسجلة من الإصابات بلغ 816.945 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات في الدولة 2.204 حالات.

‌‎وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1.067 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 764.731 حالة.