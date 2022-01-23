وزيرة بريطانية سابقة: تمت إقالتى من منصبى بسبب عقيدتى الإسلامية

قالت وزير الدولة للنقل السابقة في بريطانيا، النائبة المحافظة في برلمان البلاد، نصرت غني، إنها أقيلت من منصبها الوزاري عام 2020 بسبب عقيدتها الإسلامية.

وفي حديث لصحيفة "صنداي تايمز" أوضحت غني، النائبة من أصول باكستانية البالغة 49 عاما من عمرها والتي استبعدت من منصب وزير الدولة للنقل في حكومة المحافظين بقيادة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، خلال تعديلات وزارية محدودة في فبراير 2020، أن مسؤولا عن الانضباط البرلمان أبلغها في حينه بأن "ديانتها الإسلامية طرحت كقضية" خلال اجتماع في مقر الحكومة بداونينغ ستريت.

وقال المسؤول، حسب تصريح غني، إن "واقعها كوزيرة مسلمة جعل الزملاء يشعرون بعدم الارتياح".

وعلقت النائبة البريطانية على ذلك مصرحة: "كان الأمر يشبه باللكم في المعدة. شعرت بالإهانة والضعف ".

وأضافت أنها التزمت بالصمت بسبب تحذيرها من أنها ستواجه عزلا من قبل الزملاء في حال مواصلتها طرح هذه القضية، ما سيمثل ضربة إلى حياتها المهنية وسمعتها".

ولم يصدر رد فوري على تعليقاتها من مكتب جونسون، لكن مارك سبينسر، كبير مسؤولي الحكومة للانضباط الحزبي قال إنه كان الشخص المقصود في تصريحات غني.

وقال سبينسر عبر "تويتر": "هذه الاتهامات باطلة تماما وأنا أعتبرها تشهيرا... لم أستخدم أبدا تلك الكلمات المنسوبة إلي".

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية أن بريطانيا سجلت اليوم 76807 إصابات جديدة بفيروس كورونا، فيما يمثل استمرارًا لانخفاض عدد الإصابات في الآونة الأخيرة كما سجلت 297 وفاة إضافية في غضون 28 يومًا من ثبوت إيجابية الإصابة.

وكانت بريطانيا قد سجلت 95787 إصابة أمس و288 وفاة.

يذكر أن أحدث الأرقام أظهرت أن الغياب بين موظفي هيئة الخدمات الطبية NHS بسبب الإصابة بفيروس كورونا قد انخفض بنسبة 22٪ عن الأسبوع السابق، مع وجود مؤشرات على أن أزمة التوظيف في الخدمة الصحية قد تتراجع، على الرغم من أن قادة الصحة حذروا من أن الموظفين لا يزالون تحت ضغط شديد.

وبحسب صحيفة «جارديان» البريطانية، فقد كان هناك أكثر من 35 ألف حالة تغيب بسبب الإصابة بفيروس كورونا في متوسط الأسبوع المنتهي في 16 يناير، بانخفاض من حوالي 46 ألف إصابة في الأسبوع السابق.