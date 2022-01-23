أبرزها رواية" الغابة السوداء تتكلم" ننشر عناوين الكتب خان بمعرض الكتاب

تشارك دار الكتب خان للنشر والتوزيع، في فعاليات الدورة الثالثة والخمسين، لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في الفترة من 26 يناير الجاري وحتي 7 فبراير 2022. بمجموعة كبيرة من الكتب المترجمة والروايات والمجموعات القصصية والدواوين الشعرية والتي نستعرضها في هذا التقرير.

ــ رواية" الغابة السوداء تتكلم" للكاتب العراقي صلاح عبد اللطيف

وتدور الرواية في عالم المهاجرين العرب في ألمانيا في النصف الأخير من القرن الماضي، وتستعرض دراميًا الصراعات الداخلية للعربي المغترب وعلاقته بالآخر، من خلال رصد عميق ونافذ لدواخل الشخصيات وأثر الأزمات العربية على أفكارهم، وتُدخلنا إلى عالم غريب وجديد على الرواية العربية، وبخاصة الأدب الذي يرصد علاقة الشرق بالغرب.

في سرد سلس وبناء روائي مُحكم يقدم الكاتب بانوراما إنسانية عن المهجرين العرب في لحظات تاريخية صاخبة ودقيقة، كما يرصد الآخر (الغربي) في علاقته الملتبسة بالمُهاجر العربي، ومن خلال رسم شخصيات مثل: زكي، تميم، مونيكا، لاورا، وغيرهم، يُدخلنا الكاتب عالم غريب وجديد على الرواية العربية، كاشفًا عن المشترك الإنساني بين الغرب والشرق. وفاضحًا ضلالات النخب العربية، وذلك في شكل فني روائي يعتمد على رصد لحظات التحول والصراع داخل الشخصيات، سواء كانت شرقية أم غربية، معتمدًا على التصوير الدرامي واستبطان دواخل الشخصيات، مستعينًا بتقنية الراوي العليم الذي يكشف تاريخ شخصياته وملامحها الخارجية والداخلية، في قالب روائي مُحكم وموجز ومن خلال سرد سلس ونافذ، يُعري الكاتب أزماتنا العربية في النصف الأخير من القرن العشرين، ويقدم طرحًا جديدًا لمشكلاتنا السياسية والاجتماعية دون السقوط في فخ التنظير، إنما من خلال صراع الشخصيات وتفاعلها مع نفسها وأزمتها وهويتها، أو مع الآخر. ودن إملال، حيث تتميز الرواية بالإيجاز والسرعة، فضلاً عن العمق والجدة.

ــ كتاب "رسائل الغريبة" للكاتبة اللبنانية هدى بركات

تستشهد هدى بركات: "يُكرر الطير غناءً منفردًا خاصًا ومميزًا ليتعرف على جماعته في فضاء الغابة".

في "رسائل الغريبة" سنجد ذلك الغناء الفريد، بعيدًا عن النوستالجيا، وبعيدًا عن المبالغة والتصورات الذهنية المُعقدة وفجاجة السياسة، وبحذف كل ما يثقل كاهل اللغة، بحثًا عن الجمال والقربى، تكتب رسائل غربتها، كي تنصت إلى روحها. وتستكشف ملامحها من خلال علاقتها بالأشياء: البريد، المناخ، محطات المترو، الإجازة، صباح الخير، أبنائها، وعبر وطأة التذكر وخفة النسيان.

ــ النسخة العربية لرواية "الرجل النمرة" للكاتب الإندونيسي إيكا كورنياوان

من ترجمة أحمد شافعي"، وهي أول رواية إندونيسية تصل إلى قائمة البوكر الطويلة. عبر خمسة فصول قدم "كورنياوان" عملاً روائيًا مكثفًا ومشوقًا حول مأساة عائلة الحلاق الفقير "قامور"، ومن الصفحات الأولى وضعنا في عالم القرية الساحلية الفقيرة، برك الصيد، مزارع الكاكاو، حقول الأرز، الغابة المتاخمة التي يصطاد فيها أهل القرية الخنازير في أيام عطلتهم بعد موسم الحصاد. وعند الذروة مباشرة، لحظة مقتل النحات الوجيه الماجن منهوشًا بأنياب مجهولة. في إيقاع مُحكم، وسرد يمزج بين سحر الحكي والتصوير الدرامي بسلاسة، يقدم "إيكا كارونياوان" عالمه الروائي.

ــ رواية "راقصة البلاط" في جزئين للكاتبة الكورية كيونغ سوك شين

وهي إحدى أشهر وأهم الكاتبات المعاصرات في كوريا، بترجمة محمد نجيب عن الكورية. تقع الرواية في جزئين، وتدور أحداثها في السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر في مملكة كوريا "جوسيون"، تلك الفترة المضطربة والمليئة بالتحولات في العالم عامة، وفى مملكة كوريا على وجه الخصوص.

حيث اضطرت كوريا للانفتاح على العالم والتخلي عن عزلتها الطويلة، وبخاصة بعد طمع جارتيها (الصين، اليابان) في أراضيها. وبينما يتداعى عالم قديم ويبزغ عالم جديد، وبين أطماع دولتي الجوار، وأطماع الدول الاستعمارية، ومؤامرات وانقلابات الحكم الملكي نتابع قصة حياة الفتاة الجميلة (جين لي).

ــ طبعة جديدة من "الوصايا" و"حكايات يوسف تادرس" لـ عادل عصمت

وكان عادل عصمت قد حصل على جائزة نجيب محفوظ في الآداب عن روايته "حكايات يوسف تادرس" لسنة 2016- جاءت روايته "الوصايا" على القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية IPAF لسنة 2019، وحصلت روايته "أيام النوافذ الزرقاء" على جائزة الدولة التشجيعية سنة 2011، كما حصلت روايته "حكايات يوسف تادرس" على جائزة نجيب محفوظ في الآداب سنة 2016، وصدرت في نسختها الإنجليزية في أبريل 2018، ومن أعماله الروائية "الرجل العاري، وهاجس موت، وحياة مستقرة،و صوت الغراب، وحالات ريم"، بالإضافة إلى الوصايا التي جاءت على القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية لسنة 2019.

ــ النسخة العربية لرواية "ماتبقي من الليل" تأليف الكاتبة اليونانية إرسي ستيروبولوس

وترجمة نزار آجري. تدور أحداث الرواية في باريس، حيث الشعر والتمرد واللذة والفتنة والبهاء سوف يضيع الشاعر في التيه، ساعياً لأن يلتقط كل شيء وأي شيء، الآن وهنا. الشعر والرسم والرقص والشراب و…الفتى الروسي. يفتح النافذة لمخيلته كي تعود به إلى الأولمب وزيوس والإسكندرية وإسطنبول، التي رأى فيها ولداً تركيًّا سحره، هو الآخر، بجماله وهو يطرق الحديد بصدر عار في كير الحدادة.

ــ رواية "أقفاص فارغة" للشاعرة فاطمة قنديل

تخوض الشاعرة فاطمة قنديل في روايتها الأولي "أقفاص فارغة"، تجربتها السردية، متكئة على تجربتها الحياتية وعلاقتها بأسرتها وأصدقائها ونفسها، في مزج بين الواقع والخيال، لا لغرض التأريخ والبوح فقط لكن التداوي أيضًا، ماسحة نزفها "بقطنة مبتلة".

عبر نصف قرن، تتكون أمامنا لوحة من فسيفساء الذاكرة، كُتبت بحياد مَن يتأمل نفسه، لواعجه وطيشه، وحنينه، وهدوء مَن نجا رغم الندوب. فقط ثمة هدف "لتقشير الجرح"، والوصول إلى الخلاص.

تحدق بعيون ميدوزا في حكايات وشخوص حياتها، لتكسر- أو تُربتُ على روحها -، وتكشف عن الثابت والمتحول في وعيها بالناس والأماكن والأشياء.

ــ ديوان "حتى أتخلى عن فكرة البيوت" لإيمان مرسال في طبعة جديدة

وإيمان مرسال شاعرة وأكاديمية ومترجمة مصرية، أستاذ مساعد الأدب العربي في جامعة ألبرتا بكندا. صدر لها خمس مجموعات شعرية وترجمت مختارات من قصائدها إلى لغات عديدة. كما صدر للكاتبة ترجمة السيرة الذاتية لتشارلز سيميك، "ذبابة في الحساء" في 2016 ـ- وكيف تلتئم: عن الأمومة وأشباحها عن كيف تـ ومؤسسة مفردات في 2017.

