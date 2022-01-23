بريطانيا تنصح مواطنيها بالامتناع عن السفر غير الضرورى إلى أوكرانيا

نصحت وزارة الخارجية البريطانية مواطني المملكة المتحدة بالامتناع عن السفر إلى أوكرانيا باستثناء الحالات الضرورية على خلفية "الغموض الذي يكتنف نوايا روسيا".

وأصدرت الوزارة، السبت، إرشادًا جديدًا قالت فيه إنها "تنصح بعدم السفر إلى منطقتي لوجانسك ودونيتسك وكذلك القرم" التي تعتبرها المملكة المتحدة "جزءًا من الأراضي الأوكرانية".

وأضافت الوزارة أنها توصي "بالامتناع عن السفر إلى المناطق الأخرى في أوكرانيا دون وجود ضرورة كبيرة"، ناصحة المواطنين البريطانيين إبلاغ الجهات المعنية بتواجدهم في الأراضي الأوكرانية.

وأوضحت الوزارة قرارها قائلة: "منذ أواخر مارس 2021 يوجد توجه لزيادة روسيا قواتها قرب الحدود الشرقية لأوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم التي تم ضمها بصورة غير شرعية... الأوضاع في كييف وفي المناطق الأخرى خارج دونيتسك ولوغانسك هادئة بشكل عام، لكن الأحداث في أوكرانيا تتطور بشكل سريع. ولا يزال الغموض يكتنف نوايا روسيا".

وتدعم لندن موقف السلطات الأوكرانية في التوتر مع موسكو بما في ذلك موقف كييف من قضية شبه جزيرة القرم التي عادت عام 2014 إلى قوام روسيا بعد استفتاء شعبي في هذا الصدد على خلفية اندلاع أزمة سياسية عسكرية في أوكرانيا لا تزال مستمرة خاصة في منطقة دونباس.

وتدعي السلطات في كييف والإدارة الأمريكية وحلفاؤها بإصرار أن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود أوكرانيا "تمهيدا لشن عملية غزو جديدة" للأراضي الأوكرانية.

وأكدت روسيا مرارًا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادًا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقًا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن الروسي.