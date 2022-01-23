«طالبان» تكشف حصيلة ضحايا زلازل وفيضانات ضربت أفغانستان مؤخرا

قال مسؤول في حكومة "طالبان" الأفغانية إن حصيلة الزلازل والفيضانات التي ضربت أقاليم في البلاد منذ 3 يناير الجاري، بلغت 38 قتيلا و54 مصابا.

وأوضح متحدث وزارة الكوارث الطبيعية، محمد نسيم حقاني، أن 38 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم، وأصيب 54 في الزلازل والفيضانات التي ضربت 10 أقاليم حول البلاد منذ 3 يناير الجاري، بحسب ما نقل موقع "طلوع" الإخباري المحلي.

وبين المتحدث أنه تم تعويض أسر الضحايا بـ475 دولارا لكل حالة وفاة، و238 دولارا لكل مصاب، لافتا إلى أن وزارة الدولة للكوارث الطبيعية أعطت تعليمات لكل أقسامها بأن تكون على استعداد كامل للكوارث الطبيعية.

والاثنين الماضي، أعلن مسؤولون محليون في ولاية بادغيس، شمال غربي أفغانستان سقوط 22 قتيلا و4 مصابين، جراء الزلزال الذي ضرب الولاية.

وفي بداية يناير، أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية تسجيل زلزال بقوة 5.2 درجة في أفغانستان.

وعلى صعيد آخر، أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأنها رصدت هزة أرضية بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر بشرق الهند.

وحسب الهيئة الأمريكية، كانت بؤرة الزلزال بعمق 10 كيلومترات، وهي تقع على بعد 88 كلم عن منطقة شي يومي في ولاية أروناجل برديش بشرق الهند.

ولم ترد على الفور أي معلومات عن وقوع دمار أو إصابات أو ضحايا بشرية.

وتجدر الإشارة إلى أن ولاية أروناجل برديش تقع في منطقة جبلية بالقرب من التبت على الحدود بين الهند والصين، ويدور جدل بشأن تبعية تلك الأراضي منذ ترسيم الحدود في عهد الاستعمار البريطاني قبل أكثر من 100 سنة.

وعلى صعيد آخر، أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، أن زلزالًا بلغت شدته 8.2 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة سواحل ولاية "ألاسكا" الأمريكية.

وقال المركز - حسبما ذكر تليفزيون "سي إن إن" الأمريكي - إن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 56 ميلًا (91 كيلومترًا) جنوب شرق مدينة "بيريفيل"، وعلى عمق 29 ميلًا (7. 46 كيلومتر).

وأضاف المركز أن هناك تابعين زلزاليين على الأقل وقعا عقب الزلزال بلغت شدتهما 6.2 درجة و5.6 درجة على مقياس ريختر.

من جانبه، أصدر مركز التحذير من موجات المد العاتية (تسونامي) تحذيرًا من احتمال وقوع موجات تسونامي في بعض المناطق بالولاية.