الأحد 23 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

البحث عن 7 متهمين سحلوا شاب ومزقوا جسده بسبب خلافات ثأرية بعين شمس

جثة
جثة

تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة من جهودها للقبض على 7 متهمين بسحل وتمزيق جسد شاب بالأسلحة البيضاء بمنطقة عين شمس بسبب خصومة ثأرية قديمة مع أحد أقربائه.

 

تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغًا بقيام من الأهالي بنشوب مشاجرة عنيفة ووجود مصاب بمساكن عين شمس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين إصابة "أحمد.ح"، 20 سنة بعدد كبير من الطعنات والجروح بمختلف أنحاء الجسم وتم نقله في حالة حرجة لمستشفى اليوم الواحد لتلقي العلاج.


وتبين أن سبب المشاجرة خصومة ثأرية قديمة بين احد أقرباء المصاب والمتهمين وتربصوا بالمجني عليه وتعدوا عليه بالأسلحة البيضاء مما تسبب في إصابته بيده ورأسه وكلمات بمختلف أنحاء الجسم، وجارى تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة ومعرفة أسبابها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

شاب مزق جسد ثأر عين شمس

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

وزيرة بريطانية سابقة: تمت إقالتى من منصبى بسبب عقيدتى الإسلامية

موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا 2022

هجوم صاروخى يستهدف قاعدة عسكرية فرنسية فى مالى

محمد الباز مهاجمًا «الجزيرة مباشر مصر»: تحتاج درسًا في المهنية

ليفربول يعلق على مواجهة صلاح وماني في المونديال

حرائق الغابات تشتعل على طول ساحل بيج سور فى الولايات المتحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الترجمة إلى العامية بين الجهل والتعمد

ماجد حبته

جيمس بوند الأسمر!

د.كريمة الحفناوى

تطوير وتنمية المجتمع إنتاجيًا وثقافيًا

صفاء النجار

الصعود المفاجئ والانحدار السحيق

حسين دعسة

الملك الهاشمى والإمام الأكبر.. حوار الحامى الوسطى المعتدل

سمر عادل

القرش الأبيض ينفع فى اليوم الأسود

ماجد حبته

شعث الصغير.. شابه الكبير

محمد عبدالعزيز

احذر.. قبل أن تقع فى الفخ

صور

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

محطة تل أبيب

المزيد

اندلاع مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة برقة في نابلس

«أزمة بيجاسوس».. برنامج التجسس يثير ضجة في إسرائيل

أزمة النقب.. ما وراء حملة التشجير الإسرائيلية فى أراضى البدو؟