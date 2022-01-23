البحث عن 7 متهمين سحلوا شاب ومزقوا جسده بسبب خلافات ثأرية بعين شمس

تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة من جهودها للقبض على 7 متهمين بسحل وتمزيق جسد شاب بالأسلحة البيضاء بمنطقة عين شمس بسبب خصومة ثأرية قديمة مع أحد أقربائه.

تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغًا بقيام من الأهالي بنشوب مشاجرة عنيفة ووجود مصاب بمساكن عين شمس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين إصابة "أحمد.ح"، 20 سنة بعدد كبير من الطعنات والجروح بمختلف أنحاء الجسم وتم نقله في حالة حرجة لمستشفى اليوم الواحد لتلقي العلاج.



وتبين أن سبب المشاجرة خصومة ثأرية قديمة بين احد أقرباء المصاب والمتهمين وتربصوا بالمجني عليه وتعدوا عليه بالأسلحة البيضاء مما تسبب في إصابته بيده ورأسه وكلمات بمختلف أنحاء الجسم، وجارى تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة ومعرفة أسبابها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.