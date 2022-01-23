رغم الجهود الدولية.. إثيوبيا تخطط لدخول عاصمة إقليم تيجراى

رغم الدعوات الدولية لإحلال السلام والمجاعة التي يعاني منها إقليم تيجراي بسبب عدم إدخال قوافل المساعدات الإنسانية، قال مسؤول عسكري إثيوبي كبير، يوم الجمعة، إن الجيش الإثيوبي يخطط لدخول مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي و"القضاء" على القوات المتمردة، وسط جهود دبلوماسية لإنهاء الصراع في شمال البلاد، وفقا لما نقلته وكالة “رويترز”.

وتابعت الوكالة: “تشهد الدولة الواقعة في القرن الأفريقي حربًا منذ أكثر من عام، حيث يقاتل الجيش الفيدرالي وحلفاؤه القوات الموالية لجبهة تحرير تيجراي الشعبية”.

وتوجه اثنان من كبار الدبلوماسيين الأمريكيين هذا الأسبوع، إلى أديس أبابا للضغط من أجل وقف إطلاق النار.

وقال نائب قائد الجيش الإثيوبية الجنرال أبيباو تاديسي، في مقابلة مع وكالة “فانا” الإعلامية الحكومية وبثت في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، إن البلاد لن تنعم بالسلام حتى القضاء على جبهة تحرير تيجراي.

وقال: "تيجراي جزء من إثيوبيا ولن تمنعنا أي قوة من الدخول وسندخل وسنقضي على العدو، لا ينبغي أن يكون هناك أي لبس بشأن هذا".

وأضاف: "لا ينبغي لشعب إثيوبيا أن يعتقد أن الأمر قد انتهى، فالأمر الرئيسي هنا هو أننا توقفنا لأننا يجب أن نعد أنفسنا. هذا العدو لا يزال موجودًا، ويجب القضاء عليه تمامًا. سنقوم لا تتفاوض معهم".

ولم يتسن الوصول إلى المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيجري غيتاشيو رضا للحصول على تعليق على تصريحات المسؤول العسكري.

ولم ترد المتحدثة باسم الحكومة الإثيوبية ليجيس تولو والمتحدثة باسم رئيس الوزراء ، بيلين سيوم ، على الفور على طلبات للتعليق على تصريحات أبيباو.

وسبق وأثار الرئيس الأمريكي جو بايدن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مخاوف بشأن الضربات الجوية.

وتسبب الصراع، الذي اندلع في نوفمبر 2020 ، في نزوح الملايين وتسبب في انتشار الجوع.

في الأشهر الأخيرة كانت هناك جهود دبلوماسية وسياسية متعددة لإنهائها ، بما في ذلك ضغوط من الولايات المتحدة.