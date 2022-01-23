الأحد 23 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رغم الجهود الدولية.. إثيوبيا تخطط لدخول عاصمة إقليم تيجراى

إقليم تيجراى
إقليم تيجراى

رغم الدعوات الدولية لإحلال السلام والمجاعة التي يعاني منها إقليم تيجراي بسبب عدم إدخال قوافل المساعدات الإنسانية، قال مسؤول عسكري إثيوبي كبير، يوم الجمعة، إن الجيش الإثيوبي يخطط لدخول مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي و"القضاء" على القوات المتمردة، وسط جهود دبلوماسية لإنهاء الصراع في شمال البلاد، وفقا لما نقلته وكالة “رويترز”.

وتابعت الوكالة: “تشهد الدولة الواقعة في القرن الأفريقي حربًا منذ أكثر من عام، حيث يقاتل الجيش الفيدرالي وحلفاؤه القوات الموالية لجبهة تحرير تيجراي الشعبية”.

وتوجه اثنان من كبار الدبلوماسيين الأمريكيين هذا الأسبوع، إلى أديس أبابا للضغط من أجل وقف إطلاق النار.

وقال نائب قائد الجيش الإثيوبية الجنرال أبيباو تاديسي، في مقابلة مع وكالة “فانا” الإعلامية الحكومية وبثت في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، إن البلاد لن تنعم بالسلام حتى القضاء على جبهة تحرير تيجراي.

وقال: "تيجراي جزء من إثيوبيا ولن تمنعنا أي قوة من الدخول وسندخل وسنقضي على العدو، لا ينبغي أن يكون هناك أي لبس بشأن هذا".

وأضاف: "لا ينبغي لشعب إثيوبيا أن يعتقد أن الأمر قد انتهى، فالأمر الرئيسي هنا هو أننا توقفنا لأننا يجب أن نعد أنفسنا. هذا العدو لا يزال موجودًا، ويجب القضاء عليه تمامًا. سنقوم لا تتفاوض معهم".

ولم يتسن الوصول إلى المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيجري غيتاشيو رضا للحصول على تعليق على تصريحات المسؤول العسكري.

ولم ترد المتحدثة باسم الحكومة الإثيوبية ليجيس تولو والمتحدثة باسم رئيس الوزراء  ، بيلين سيوم ، على الفور على طلبات للتعليق على تصريحات أبيباو.

وسبق وأثار الرئيس الأمريكي جو بايدن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مخاوف بشأن الضربات الجوية.

وتسبب الصراع، الذي اندلع في نوفمبر  2020 ، في نزوح الملايين وتسبب في انتشار الجوع.

في الأشهر الأخيرة كانت هناك جهود دبلوماسية وسياسية متعددة لإنهائها ، بما في ذلك ضغوط من الولايات المتحدة.

تيجراي أطفال تيجراي إفليم تيجراي إقليم تيجراي المعارض الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

محمد الباز مهاجمًا «الجزيرة مباشر مصر»: تحتاج درسًا في المهنية

«الصحة»: 41 وفاة و1569 إصابة جديدة بكورونا

موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا 2022

ليفربول يعلق على مواجهة صلاح وماني في المونديال

انطلاق امتحانات نصف العام للصف الثانى الثانوى.. اليوم

اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين فى «رشوة وزارة الصحة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الترجمة إلى العامية بين الجهل والتعمد

ماجد حبته

جيمس بوند الأسمر!

د.كريمة الحفناوى

تطوير وتنمية المجتمع إنتاجيًا وثقافيًا

صفاء النجار

الصعود المفاجئ والانحدار السحيق

حسين دعسة

الملك الهاشمى والإمام الأكبر.. حوار الحامى الوسطى المعتدل

سمر عادل

القرش الأبيض ينفع فى اليوم الأسود

ماجد حبته

شعث الصغير.. شابه الكبير

محمد عبدالعزيز

احذر.. قبل أن تقع فى الفخ

صور

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

محطة تل أبيب

المزيد

اندلاع مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة برقة في نابلس

«أزمة بيجاسوس».. برنامج التجسس يثير ضجة في إسرائيل

أزمة النقب.. ما وراء حملة التشجير الإسرائيلية فى أراضى البدو؟