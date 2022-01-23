«بيزنس أنسايدر» تحتفى بالاكتشاف الأخير في معبد «ملايين السنين»

احتفت مجلة بيزنس أنسايدر الأمريكية ذائعة الصيت بالاكتشاف الأثري الأخير في معبد ملايين السنين في الأقصر، حيث قالت المجلة: "لقد اكتشف علماء الآثار تمثالين عملاقين لأبي الهول في 'معبد المليون عام' الضائع الذي بناه فرعون عظيم في مصر".

ووفقا لوزارة الآثار، اكتشف علماء الآثار تمثالين ضخمين لأبي الهول أثناء ترميم المعبد الجنائزي المصري القديم للملك أمنحتب الثالث وكان الملك أمنحتب الثالث فرعونًا حكم مصر منذ حوالي 3300 عام عندما كانت غنية بالذهب وأشرف على فترة سلمية من الازدهار والقوة الدولية المتزايدة.

وقالت الوزارة: إن تماثيل الحجر الجيري يبلغ طولها حوالي 26 قدمًا وتصور الملك أمنحتب الثالث على شكل أبو الهول - وهو مخلوق أسطوري له جسد أسد ورأس بشري - يرتدي غطاء رأس نمس ولحية ملكية وقلادة عريضة.

وعثرت بعثة أثرية مصرية ألمانية على التماثيل نصف مغمورة بالمياه داخل معبد الأقصر المعروف باسم "معبد ملايين السنين".

وعثر الفريق أيضًا على ثلاثة تماثيل نصفية من الجرانيت الأسود للألهة سخمت، وهي ألهة حرب مرتبطة أيضًا بالشفاء والتي غالبًا ما يتم تصويرها على أنها جزء من الأسد.

وقالت الوزارة إن بقايا الجدران والأعمدة زينت بنقوش لمشاهد احتفالية وطقوس.

وقال الدكتور هوريج سوروسيان رئيس البعثة المصرية الألمانية في بيان إن تمثال أبو لهول الكبير يشير إلى موقع طريق موكب يستخدم للاحتفال بالمهرجانات.

بعد أن خضعت التماثيل للتنظيف والترميم ، عثر علماء الآثار على نقش كتب عليه "حبيب الإله آمون رع" عبر صدر أبو الهول ، في إشارة إلى إله الشمس الذي غالبًا ما يصور على أنه أبو الهول.

وتم تدمير المعبد الجنائزي الواسع ، الذي بناه الملك أمنحتب الثالث بالقرب من نهر النيل ، بسبب الزلزال الذي اجتاح مصر القديمة.

كان الغرض الرئيسي للمعبد الجنائزي هو تقديم القرابين لأمنحتب الثالث بعد وفاته والانتقال إلى الحياة الآخرة.

وقالت في بيان إن مشروع ترميم المعبد وتمثال ممنون، وهما تمثالان حجريان ضخمان للفرعون، بدأ عام 1998 بإشراف وزارة السياحة المصرية.