الأحد 23 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإحصاء»: 11.5 مليار دولار صادرات مصرية لآسيا خلال 10 أشهر

الصادرات
الصادرات

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع صادرات مصر لدول القارة الآسيوية إلى حدود 11.5 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من 2021 مقابل 9.4 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 2.098 مليار دولار.

أشار تقرير الإحصاء إلى أن الهند جاءت فى المرتبة الأولى بين دول آسيا بأعلى صادرات مصرية والتى ارتفعت لـ 2.071 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 1.1 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 971.3 مليون دولار، يليها الصادرات المصرية لدولة الصين والتى بلغت 1.2 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عا م 2021 مقابل 583 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 692.2 مليون دولار.

أضاف تقرير الإحصاء، أن الصادرات المصرية لدولة سنغافورة بلغت 581.7 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من 2021 مقابل 99.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 482 مليون دولار، كما بلغت صادرات مصر إلى كوريا الجنوبية بلغت 560.2 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021، مقابل 613.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 53.2 مليون دولار.

كما أشار إلى أن صادرات مصر لتايوان ارتفعت إلى حدود 162.1 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من 2021، مقابل 50.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 111.2 مليون دولار، وارتفعت الصادرات المصرية لدولة اليابان إلى حدود 158.7 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من 2021 مقابل 152.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 6.1 مليون دولار.

الاحصاء صادرات مصر آسيا الهند

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

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