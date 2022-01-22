إحالة المتهمين بالتعدى على جارهم بآلة حادة في السلام للجنايات

قررت نيابة السلام، اليوم السبت، إحالة سباك وشقيقه لمحكمة الجنايات لإتهامهم بالتعدى على جارهم بآلة حادة بسبب خلافات الجيرة بمنطقة السلام.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين جمال .ع سباك وشقيقه فؤاد .ع عاطل ، قاموا بالتعدى على جارهم بآله حادة بسبب إلقاءه المخلفات أمام منازلهم بمدينة السلام فنشبت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدوا خلالها عليه بآلة حادة.

وأقروا بارتكابهم واقعة التعدى على جارهم بآله حادة بسبب إلقاءه مخلفاته أمام منازلهم فنشبت بينهم مشاجرة انتهت بضربة بآلة حادة.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة السلام من مستشفى السلام تفيد بوصول شخص مصاب بكسر فى الجمجمة وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وباجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم واقتيادهم لقسم الشرطة وأقروا بإرتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة فيما بينهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.