حبس عاطلين لحيازتهم كمية من مخدر الهيروين بالقاهرة الجديدة

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم السبت، حبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات لحيازتهم كمية من مخدر الهيروين بمنطقة التجمع.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهمين للمعمل الكيماوى لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

وكشفت التحقيقات الأولية بأن المتهمين أسامة .م، خالد ع عاطلين، عثر بحوزتهم على كمية من مخدر الهيروين وزنت 600 جرام قبل ترويجها بمحيط القاهرة الجديدة.

وأقر المتهمين بامتلاكهم المضبوطات بقصد ترويجها والكسب الغير مشروع منها.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد معلومات لقسم شرطة التجمع تفيد بقيام عاطلين بترويج المواد المخدرة بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد هوية المتهمين وتم ضبطهم وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين وزنت 600 جرام، وبسؤالهم أقروا بامتلاكهم المضبوطات بقصد ترويجها والكسب الغير مشروع منها.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.