السبت 22 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بسرقة مبلغ مالي من داخل محل ملابس بالتجمع

حبس
حبس

قررت نيابة القاهرة الجديدة اليوم السبت حبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات لإتهامه بسرقة مبلغ مالى من محل ملابس بمنطقة التجمع بأسلوب المغافلة.

كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم، وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة. 

ومن جانبه، أقر المتهم أمام النيابة بارتكابه واقعة السرقة بأسلوب المغافلة، لمروره بأزمة مالية دفعته لارتكاب واقعة السرقة. 

كما أقر بإنفاقه نصف المبلغ المسروق على أغراض الشخصية وأرشد عن باقى الأموال المسروقة.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة التجمع من أحد محلات الملابس تفيد بسرقة مبلغ مالى من داخل المحل على يد أحد الأشخاص بأسلوب المغافلة.

وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بمحل الواقعة تم تحديد هوية المتهم وضبطه واقتياده لقسم الشرطة وبمواجهته  أقر بارتكاب واقعة السرقة لمروره بأزمة مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

حبس نيابة التجمع سرقة متهم

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

محمد الباز مهاجمًا «الجزيرة مباشر مصر»: تحتاج درسًا في المهنية

ليفربول يعلق على مواجهة صلاح وماني في المونديال

موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا 2022

تجديد حبس متهم بتعذيب نجل زوجته حتى الموت بحلوان 15 يوما

«علمية كورونا»: غالبية إصابات «أوميكرون» بين الحالات البسيطة والمتوسطة

ناقد فني عن مشهد منى زكي الجريء في «أصحاب ولا أعز»: مقبول دراميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الترجمة إلى العامية بين الجهل والتعمد

ماجد حبته

جيمس بوند الأسمر!

د.كريمة الحفناوى

تطوير وتنمية المجتمع إنتاجيًا وثقافيًا

صفاء النجار

الصعود المفاجئ والانحدار السحيق

حسين دعسة

الملك الهاشمى والإمام الأكبر.. حوار الحامى الوسطى المعتدل

سمر عادل

القرش الأبيض ينفع فى اليوم الأسود

ماجد حبته

شعث الصغير.. شابه الكبير

محمد عبدالعزيز

احذر.. قبل أن تقع فى الفخ

صور

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

محطة تل أبيب

المزيد

اندلاع مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة برقة في نابلس

«أزمة بيجاسوس».. برنامج التجسس يثير ضجة في إسرائيل

أزمة النقب.. ما وراء حملة التشجير الإسرائيلية فى أراضى البدو؟