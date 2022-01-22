حبس المتهم بسرقة مبلغ مالي من داخل محل ملابس بالتجمع

قررت نيابة القاهرة الجديدة اليوم السبت حبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات لإتهامه بسرقة مبلغ مالى من محل ملابس بمنطقة التجمع بأسلوب المغافلة.

كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم، وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة.

ومن جانبه، أقر المتهم أمام النيابة بارتكابه واقعة السرقة بأسلوب المغافلة، لمروره بأزمة مالية دفعته لارتكاب واقعة السرقة.

كما أقر بإنفاقه نصف المبلغ المسروق على أغراض الشخصية وأرشد عن باقى الأموال المسروقة.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة التجمع من أحد محلات الملابس تفيد بسرقة مبلغ مالى من داخل المحل على يد أحد الأشخاص بأسلوب المغافلة.

وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بمحل الواقعة تم تحديد هوية المتهم وضبطه واقتياده لقسم الشرطة وبمواجهته أقر بارتكاب واقعة السرقة لمروره بأزمة مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.