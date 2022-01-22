حريق غابات ضخم بكاليفورنيا يتسبب في عمليات إجلاء وإغلاق طريق سريع

قال مسؤولون في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ومسؤولون محليون، اليوم السبت، إن حريقا على

مساحة 1500 فدان بالقرب من منطقة بيج سور الساحلية بالولاية تسبب في عمليات إجلاء وإغلاق جزء من طريق سريع رئيسي.



وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا إن فرق الإطفاء نجحت في احتواء خمسة في المئة من الحريق الذي يعرف باسم حريق كولورادو والمشتعل منذ أمس الجمعة.



ويعيش نحو 430 ألف شخص في المنطقة التي يشتعل فيها الحريق في مقاطعة مونتيري، ولم يتضح حتى الآن عدد السكان الذين سيتم إجلاؤهم.



وقال مسؤولون في المقاطعة إن الصليب الأحمر الأمريكي فتح ملجأ في مدرسة بالمنطقة في وقت متأخر أمس الجمعة.



ومنذ وقت طويل يوجد موسم لحرائق الغابات في كاليفورنيا لكنه صار أطول مدى وأشد إيلاما في السنوات الماضية مع تفاقم آثار تغير المناخ.